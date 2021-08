Apple by rád v budoucnu vyráběl iPady z titanu

Komerční sdělení: Éra hliníku možná již zanedlouho skončí. Tvrdí to alespoň zdroje dobře informovaného asijského portálu DigiTimes, podle kterých diskutuje Apple se svými dodavateli šasi pro iPady o tom, zda při jejich výrobě nepřejít z hliníku na titan, ze kterého v současnosti vyrábí dražší verzi Apple Watch.

Na hliník se Apple spoléhá dlouhodobě a to prakticky u všech jeho produktů. Titan se však zdá být v posledních letech čím dál zajímavější náhradou tohoto materiálu, jelikož se pyšní lepšími vlastnosti ve formě vyšší odolnosti vůči poškrábání a zároveň proti ohnutí. Přitom je poměrně lehký a ani z hlediska ceny se nejedná o žádný extrém, který by nedával z výrobního hlediska smysl. A jelikož je právě ohýbání v souvislosti s iPady poměrně často skloňováno, díky titanu by na něj mohli jablíčkáři konečně zapomenout. Je nicméně otázkou, kdy se tak může stát. Jednání jsou totiž podle DigiTimes zatím na úplném začátku, což jinými slovy znamená, že iPad s tělem z titanu v dohledné době určitě nedorazí. Za rok či dva by tomu však mohlo být klidně jinak. A co vy, líbil by se vám takový upgrade?