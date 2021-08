Použijte vědu jako zbraň v novém originálním roguelitu Tesla Force pro iPhony

Do App Storu dorazila nová, originální roguelite střílečka, která do jednoho týmu spojuje jedny z nejznámějších vědeckých a uměleckých osobností devatenáctého století. Ve hře Tesla Force si totiž budete moci vybrat, jestli budete nepřátele ničit v kůži vynálezce Nikoly Tesly, objevitelky radioaktivity Marie Curie nebo spisovatelů Mary Shelley a H. P. Lovecrafta. Co přimělo tvůrce sáhnout zrovna po těchto slavných osobnostech, nevíme. Jejich rozdíly však dokážou dost dobře manifestovat do samotné hratelnosti.

Náhodně generovanými levely se budete z ptačího pohledu prohánět s rozličně vybavenými postavami. V boji proti lovecraftovským běsům budete používat množství zajímavých fiktivních zbraní. Každá z postav tak nabízí zcela jiný přístup k hraní a vyžaduje takový přístup i od samotných hráčů. Během každého z průchodů se vám pak otevřou i možnosti, jak jednotlivé postavy vylepšovat a učit je novým schopnostem.

Ty vám většinou vydrží pouze po dobu jednoho průchodu, ve hře ale existuje i centrální oblast, do které se po každém pokusu porazit děsivé hordy vracíte. Tam dostanete šanci utratit zdroje, které jste předtím našli, a zajistit svým postavám permanentní upgrady. Jestli jste připraveni vypravit se na podivné dobrodružství se čtveřicí reálných hrdinů, můžete Tesla Force z App Storu stahovat již nyní, Hra vás vyjde na 149 korun.