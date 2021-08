iOS 14.7.1 způsobuje na některých iPhonech úplnou ztrátu signálu

Potkali jste se v posledních dnech na svém iPhonu s iOS 14.7.1 s náhlou ztrátou signálu vašeho operátora a tedy i nemožností využívat jeho služby? Pak pro vás máme svým způsobem dobrou zprávu. Nejste jediní, ba právě naopak. Na ztráty signálu si totiž od vydání iOS 14.7.1 stěžuje čím dál více jablíčkářů po celém světě a dokonce i s rozličnými modely iPhonů. Je tedy zcela jasné, že tato verze iOS chybu musela přinést.

Ztráty signálu se projevují buď chvilkovými výpadky, nebo v horším případě výpadky dlouhodobými a co hůř – prakticky neobnovitelnými. Jablíčkáři, kteří se s podobnou věcí setkali, totiž hlásí, že k obnovení připojení k síti operátora jim nepomohl ani restart telefonu, vyjmutí SIM karty či obnova sítě nebo úplná obnova telefonu. Jedinou možností je tak čekat, zda se iPhone dokáže do sítě samovolně přihlásit zpět či nikoliv, což se ale zřejmě stává zřídkakdy.

V tuto chvíli není bohužel jasné, zda Apple o chybě již ví a snaží se jí řešit či nikoliv, protože na diskuzních fórech, kde si uživatelé na výpadky stěžují, zatím nikterak aktivní není. Aktualizace se navíc nedočkala ani jeho podpůrná stránka točící se kolem ztrát signálu, která zatím radí jen tipy uvedené výše. Jelikož se však jedná o velmi vážný problém, je jasné, že s ním Apple bude muset bojovat pomocí softwarové aktualizace a to navíc co nejrychleji. Zda připraví záplatu do iOS 14.8, který již chystá, nebo přispěchá ještě s rychlejším updatem ve formě iOS 14.7.2 nicméně ukáže až čas.