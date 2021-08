MP spustila slevové šílenství Back to Black Friday. Kromě slev nabízí záruku 3 roky či výkupní bonusy

Komerční sdělení: Máte rádi slevy? Kdo by neměl, že? Přesně pro vás je tu nová slevová akce Back to Black Friday u našeho partnera Mobil Pohotovost, která kombinuje tradiční Black Friday, Back to School a celou řadu dalších super akcí, které určitě oceníte. Namátkou lze zmínit výkupní bonusy ve výši až 15 % k ceně vykupovaného zařízení, splátky bez navýšení na 20 měsíců či prodloužení záruky na tři roky, což je naprostá pecka. Tuto záruku si navíc můžete užít i u iPhonů, čímž se facto zvýšíte jejich hodnotu při případném prodeji kvůli přechodu na novější model.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Do slevy zařadila Mobil Pohotovost obrovské množství nejrůznějších věci snad ze všech kategorií, na které si jen vzpomenete. Jablíčkáře určitě potěší sleva na M1 MacBooky Air či Pro, iPhony 12nebo na sluchátka AirPods Max. Na své si přijdou i milovníci Samsungu, kteří mohou sáhnout po nejnovějších vlajkových lodích taktéž ve velmi slušné slevě. Ceny padly ale i u reproduktorů, sluchátek, robotických vysavačů i celé řady dalších produktů, ze kterých si musí vybrat snad každý. Pokud tedy právě sháníte nějakou elektroniku, určitě si nabídku Mobil Pohotovosti prohlédněte. Nakoupit se zde totiž rozhodně vyplatí.

Nabídku Back To Black Friday si můžete prohlédnout zde