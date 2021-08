Jak správně zacházet se šroubovákem při opravě zařízení

Každý si na tuto otázku určitě odpoví samozřejmě otáčením šroubu doprava ji dotáhnete a doleva zas uvolníte. No kolikrát jste se už přistihli při nadávání na stržen závit? Přinášíme vám několik praktických tipů a rad, které vám pomohou vaši techniku šroubování zdokonalit a vyhnout se podobným nepříjemnostem.

Tip 1: Volba správné hlavy

Na různé šrouby se používají různé typy šroubováků. Ať už je to Philips, Pentalobe, Pozidriv, Torx, JIS, Tri-wing nebo klasický plochý, vždy použijte ten správný. V některých situacích může použití šroubováku, který téměř pasuje občas zachránit situaci, například použití plochého místo klasického Philips, ale většinou je právě toto začátkem problému. Najít rozdíl mezi hlavami Philips a Torx není nic složité. Ale jak správně rozlišit Tri-wing od Tri-point? Nebo Philips, JIS a Pozidriv? Hlavně při demontáži a montáži iPhonu si dejte velký pozor na rozdíl mezi Pentalobe, Torx a Secure Torx.

Nářadí/šroubováky na iPhone najdete v nabídce FixShopu. Tyto hlavy patří k těm, které jsou mezi sebou zaměňovány nejčastěji. Pozorně si prohlédněte následující obrázky, abyste je správně rozlišili. Když například baterie ve vašem iPhone začne ztrácet výdrž, případně budete mít prasklý displej nebo sklo a troufnete si poradit s tímto problémem svépomocí, pro začátek je ideální mít po ruce správné nářadí. Se správným šroubovákem na iPhone je demontáž iPhonu hračka. Vlastně oprava mobilů obecně, nejen iPhonů, ale i jiných zařízení, je snazší zvládnutelná, když máte po ruce to správné nářadí.

Tri-wing (vlevo) vs. Tri-point (vpravo):

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Philips (vlevo) vs. JIP (uprostřed) vs. Pozidriv (vpravo):

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Pentalobe (vlevo) vs. Torx (uprostřed) vs. Secure Torx (vpravo):

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Tip 2: Volba správné velikosti

Správná velikost znamená, že šroubovák zcela vyplní hlavu šroubu, a to využitím celé hloubky i šířky její drážky. Zejména začátečníci zvyknou použít menší šroubovák, který snadno sklouzne a poškodí hlavu šroubu. Když například opravujete mobil, volba správné velikosti šroubováku je velmi důležitá, protože se v něm nacházejí malé komponenty, které byste mohly poškodit.

Větší šroubovák pasuje do šroubu pouze špičkou, pokud vůbec a také může poškodit hlavu šroubu. Pokud dejme tomu při demontáži iPhonu použijete nesprávné nářadí a poškodíte hlavu šroubu, můžete mít potíže při opětovné montáži iPhonu. Pokud si nejste jisti správnou velikostí šroubováku, porovnejte ho s menším i větším předtím, než začnete šroubovat. Může vám to ušetřit spoustu času, například při opravě prasklého skla na vašem iPhone.

Tip 3: Správné použití

Šroubováky používejte výhradně na šroubování. Tato věta možná zní zvláštně a ptáte se, načež jiné byste je asi tak měli použít. No najednou potřebujete něco vypáčit nebo seknout a šroubovák je to první, co máte po ruce. Tím lze ohnout, zlomit nebo případně zdeformovat hrot šroubováku.

Následkem takto poškozeného šroubováku je, že nepasuje správně do hlavy šroubu, klouže nebo úplně zničí drážky. Pokud se vám náhodou takto poškodí vaše šroubováky na opravu mobilů, budete potřebovat nové nářadí na opravu elektroniky. Dbejte proto nato, abyste své šroubováky udržovali v dobré kondici.

Tip 4: Správná technika držení a dotahování

Šroubovák udržujte tak, aby spolu se šroubem byly na jedné přímce. Pokud je šroubovák pod nějakým úhlem, nepasuje do šrouby úplně, může sklouznout, případně poškodit hlavu šroubu. To může být problém zejména při opravě mobilů a drobné elektroniky. Na dotažení šroubu použijte přiměřený kroutící moment. Správně dotažená šroub je pevná, ale jen tak, že se v ní šroubovák neprokluzuje.

Je to do značné míry záležitost pocitu, takže vaše technika se zlepší praxí. Čím více iPhonů opravíte, tím se vaše technika více vytříbit. Obecně platí, že menší šrouby si na dotažení vyžadují menší točivý moment. Jejich přílišné dotahování může poškodit jejich závity. Velmi malé šrouby, používané například v tabletech nebo mobilních telefonech, dotahujte velmi malou silou. Hned, jak ucítíte odpor, pootočte už jen o čtvrtinu nebo i méně a zastavte.

Čím kvalitnější šroubováky na opravu si pořídíte, tím pohodlnější a snadněji se vám bude šroubovat.