7 novinek z iOS 15, které nedorazí hned v jeho první veřejné verzi

iOS 15 je sice již za dveřmi, totéž se však nedá říci o všech funkcích, které u něj Apple v červnu na WWDC představil. Ani letos totiž nemá kalifornský gigant v plánu veškeré novinky uvolnit hned v první veřejné verzi nového OS. O co vše tedy iOS 15.0 přijde?

SharePlay

Byla to právě SharePlay, které Apple věnoval na své červnové WWDC značnou část prezentace ve snaze ukázat co nejvíce její silné stránky. Zjednodušeně řečeno se totiž jedná o široké možnosti sdílení obsahu s vaším okolí přes FaceTime a to jak hudby či videa, tak třeba i plochy zařízení. V poslední betě iOS 15 však Apple tuto novinku odstranil a vývojáře upozornil, že k jejímu nasazení v první veřejné verzi iOS 15 nedojde, takže klidně mohou své aplikace, které na ní již připravují, o podporu opět “očesat”.

Zpráva o soukromí v aplikacích

V rámci boje za zvýšení soukromí uživatelů a jejich přehledu o něm chce Apple přidat do nastavení iPhonu novou sekci informující o tom, jak často přistupují jednotlivé aplikace k poloze uživatelů a popřípadě, jak často využívají přístup k kontaktům, fotkám a tak podobně. Díky tomu bychom si tak měli udělat o našem soukromí ještě lepší představu a v ideálním případě aplikace, které jej zbytečně ohrožují, odstranit. Ani této vychytávky se však v první veřejné verzi iOS 15 nedočkáme.

Použití vlastních domén v iCloudových mailech

Se soukromím vcelku úzce souvisí i možnost nastavení si vlastních emailových domén u iCloudových mailů, díky čemuž budeme schopni i nadále využívat výhod iCloudu na mailech, které se jako adresy s ním spojené tvářit nebudou. Jednat se tak bude o skvělou možnost jak pro firmy, tak třeba i pro rodiny a tak podobně. Novinka, kterou Apple oznámil až skrze poznámky k iOS 15 po jeho odhalení, však nebyla po celou dobu beta testování dostupná a nebude k dispozici ani hned v první veřejné verzi systému.

Podrobná 3D navigace v CarPlay

Velmi pěkné vylepšení si Apple přichystal letos i pro Mapy, které se rozhodl obohatit o 3D interaktivní zeměkouli spolu s celou řadou 3D detailních modelů budov ve vybraných městech po celém světě. Zatímco budovy jsou v iOS 15 již k dispozici, v rámci CarPlay je stále zobrazit nelze a bude tomu tak i po vydání první veřejné verze systému. Apple se totiž nechal slyšet, že se s přidáním 3D modelů budov hned do první verze nepočítá a dodá je později.

Kontakty pro případ smrti

V současnosti je prakticky nemožné dostat se do Apple zařízení mrtvých lidí a to i v případě, že se o to snaží jejich rodinní příslušníci. Kalifornský gigant se proto rozhodl tuto svízel vyřešil možností přidat si na Apple ID několik krizových kontaktů, které budou po případné smrti uživatele schopny k jeho účtům přistoupit a pracovat s nimi. Zdánlivě jednoduchá novinka však taktéž dorazí až v některém z budoucích updatů iOS 15.

Universal Control

Funkce Universal Control umožňující snadné přetahování souborů a aplikací z macOS na iPadOS, který je odnoží iOS, byla možná tím nejeefektivnějším, co nám Apple na WWDC ukázal. Bohužel, do testování této funkce se v beta testování nepustil a ačkoliv doposud neoznámil, že s ní nemáme v první veřejné verzi iOS 15 počítat, je prakticky jasné, že tomu tak bude. Přeci jen, podobnou věc by otestovat zcela určitě potřeboval a to poměrně důkladně.

Občanky, řidičáky a jiné průkazy ve Wallet

Americké jablíčkáře nadchnul Apple oznámením možnosti nahrát si do Wallet jejich průkazy ve formě řidičáků, občanek a podobných věcí. Poměrně překvapivě se však při uvedení iOS 15 nepočítá ani s těmito věcmi, byť se nezdají být nikterak komplikované. I jablíčkáři z domoviny Applu tedy budou muset čekat.