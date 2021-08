Apple Watch Series 7 se ukazují na dalším skvělém konceptu

S trochou nadsázky můžeme říct, že nové Apple Watch Series 7 jsou již skoro za dveřmi, jelikož podobu nových jablečných hodinek a jejich specifikace bychom mohli znát již přibližně za měsíc. Nutno říct, že úniků okolo Apple Watch je pramálo a nikdo vlastně moc neví, co čekat. Uživatelé by rozhodně rádi nový design, vyšší výdrž baterie či nové zdravotnické funkce. Poslední slovo ale bude mít samozřejmě Apple. V galerii pod tímto odstavcem se můžete podívat na zajímavý koncept, v němž nám autor ukazuje, jak by nové Apple Watch dle něj mohly vypadat. Jak se vám líbí?

Fotogalerie Apple Watch Series 7 koncept - 1 Apple Watch Series 7 koncept - 2 Apple Watch Series 7 koncept - 3 Apple Watch Series 7 koncept - 4 +13 Fotek Apple Watch Series 7 koncept - 5 Apple Watch Series 7 koncept - 6 Apple Watch Series 7 koncept - 7 Apple Watch Series 7 koncept - 8 Apple Watch Series 7 koncept - 9 Apple Watch Series 7 koncept - 10 Apple Watch Series 7 koncept - 11 Apple Watch Series 7 koncept - 12 Apple Watch Series 7 koncept - 13 Apple Watch Series 7 koncept - 14 Apple Watch Series 7 koncept - 15 Apple Watch Series 7 koncept - 16 Vstoupit do galerie