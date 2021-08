Apple pomůže Haiti s odstraněním škod po nedávném zemětřesení

Apple se dobročinnosti nebojí, což ostatně dokazuje prakticky při každé větší živelné katastrofě. Je tomu sice jen pár týdnů, co se zavázal pomoci Německu, které zasáhla vlna velkých záplav, ale už se pouští do další pomoci. Tentokrát přislíbil pomocnou ruku Haiti, které zasáhlo nedávno ničivé zemětřesení o síle 7,2 stupně.

Our hearts are with all those in Haiti who are once again facing the consequences of a devastating earthquake. Apple will be donating to assist relief and recovery efforts in the affected communities.

