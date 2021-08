Nové MacBooky Pro M1X se mohou na pultech obchodů objevit až v listopadu

Že má Apple na letošní podzim naplánované představení nové generace výkonných MacBooků Pro, které v jeho nabídce nahradí nynější nejvýkonnější verze s čipy Intel není žádným tajemstvím již poměrně dlouho. Mnohé zdroje se ostatně shodují i na tom, že se tak stane již v září spolu s novou generací iPhonů, aby na novinky Apple dostatečně upozornil. Jak se však podle velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana zdá, zářijové představení ještě nemusí tak úplně znamenat výhru.

Gurmanovy zdroje tvrdí, že se spuštění prodejů nových MacBooků Pro, které mají dorazit ve 14” a 16” úhlopříčkách, zřejmě kvůli blíže nespecifikovaným výrobním problémům odkládá ze začátku podzimu až do jeho závěru. Novinky by měly na pulty obchodů dorazit konkrétně zhruba v době druhého výročí představení 16” MacBooků Pro, které svět “oslaví” v listopadu. To jinými slovy znamená, že můžeme na novinky čekat po jejich představení klidně dobré dva měsíce, na což jsme si v posledních letech museli zvykat třeba i u iPhonů (konkrétně u modelu X, na zbylé pak byla čekačka v řádu měsíce a pár týdnů).

Fotogalerie MacBook Pro 16 2021 13 MacBook Pro 16 2021 12 MacBook Pro 16 2021 11 MacBook Pro 16 2021 10 +10 Fotek MacBook Pro 16 2021 9 MacBook Pro 16 2021 8 MacBook Pro 16 2021 7 MacBook Pro 16 2021 6 MacBook Pro 16 2021 5 MacBook Pro 16 2021 4 MacBook Pro 16 2021 3 MacBook Pro 16 2021 2 MacBook Pro 16 2021 1 Vstoupit do galerie

Nové MacBooky Pro by toho měly přinést nového relativně dost. Počítá se u nich totiž jak s čipy z rodiny Apple Silicon, tak třeba i s nasazením nového designu s ostrými hranami, který bude blízký tomu, který využívá Apple i u iMaců M1, iPadů Pro či iPhonů 12. Navrátit by se navíc měl na stroje i ikonický MagSafe port spolu se čtečkou SD karet či HDMI. Zmizet z nich pak má naopak Touch Bar, který si za roky své existence na řadě Pro příliš příznivců nenašel.