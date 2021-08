5 filmů na iTunes, které tento víkend seženete výhodněji (13. 8. 2021 – 15. 8. 2021)

Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Návrat do Cold Mountain

Na úsvitu Americké občanské války vstupují muži z Cold Mountain v Severní Karolíně spěšně do armády Konfederace. Ada slíbila, že počká na Inmana, ale jak se válka protahuje a na dopisy nepřichází odpovědi, musí v sobě najít sílu k přežití, která by motivovala její zoufalý boj o udržení rodinné farmy. Na své dlouhé cestě domů se Inman probíjí rozpadající se Konfederací a setkává se s lidmi z nejrůznějších prostředí, z nichž jsou mu někteří ochotni pomoct a jiní se mu staví do cesty.

59,- vypůjčení, 79,.- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Návrat do Cold Mountain pořídíte zde.

Rytmická sekce

V tomto akčním thrilleru od producentů Jamese Bonda hraje Blake Livelyová Stephanie Patrickovou, ženu na cestě ke sebezničení poté, co její rodina tragicky zahyne při leteckém neštěstí. Když zjistí, že to nebyla nehoda, chce se pomstít, a při tom se zaplete do temného světa mezinárodní špionáže. Její pátrání ji dovede k Iainu Boydovi (Jude Law), bývalému agentovi MI6, který ji naučí, jak dopadnout pachatele. Stephanie nemá co ztratit a z oběti se stane vražedkyní. Zjistí ale, že pomsta ani pravda nejsou tím, čím se zdají.

69,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Rytmická sekce pořídíte zde.

Tenkrát na Západě

Tento epický western, který režíroval Sergio Leone, znovu definoval žánr a i dnes je jedním z nejlepších uměleckých filmů všech dob. Henry Fonda hraje Franka, bezcitného vražedného psychopata, který nepocítí žádnou lítost ani poté, co vyvraždí celou rodinu paní McBainové (Claudia Cardinalová). Charles Bronson hraje Harmoniku, samotáře s harmonikou, který nikdy nezapomene, jak jeho bratra krutě mučili. Harmonika spojí síly s Čejenem (Jason Robards), mužem neprávem obviněným z vyvraždění rodiny paní McBainové, aby tak nadobro skoncoval s Frankovou hrůzovládou.

59,- vypůjčení, 69,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Film Tenkrát na Západě pořídíte zde.

Hrátky s ohněm

Když hasič Jake Carson (John Cena) a jeho tým (Keegan-Michael Key a John Leguizamo) zachrání tři sourozence před šířícím se požárem, rychle si uvědomí, že je sebenáročnější trénink nemohl připravit na jejich dosud nejtěžší úkol – hlídání dětí. Zatímco pátrají po rodičích, obrátí se jejich životy, práce a dokonce požární stanice vzhůru nohama a oni zjistí, že děti, tak jako požáry, jsou nezkrotné a plné překvapení. Tuto bujarou a hřejivou rodinnou komedii si nesmíte nechat ujít.

69,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Hrátky s ohněm pořídíte zde.

Hardcore Henry

Vzbudil jsi se, nic si nepamatuješ. Nejspíš proto, že tě právě oživili. Ta krásná žena říká, že tě miluje a že se jmenuješ Henry. Máš jakoby umělý ruce a nohy. Najednou někdo vtrhnul do místnosti, střílí na tebe a ženu, která tě miluje, unášejí pryč. Měl bys jí pomoct a dostat zpátky. Kdo ji ale unesl? Mocný vůdce s armádou žoldáků a plánem na ovládnutí světa. Jsi v neznámém městě, kde se tě neustále pokouší někdo zabít. Kromě tohohle chlápka, je z Británie, Jimmy. Prý je s tebou. Nejseš si tím úplně jistý, ale zatím na tebe alespoň nestřílí. Pokud celý tohle šílenství přežiješ, a zjistíš, co se vlastně děje, mohl by ses dozvědět, jaký je tvůj účel a kdo vlastně jsi. Vzhůru do akce! A ještě něco. Hodně štěstí, Henry. S největší pravděpodobností ho budeš opravdu potřebovat.

39,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Angličtina, čeština

Film Hardcore Henry pořídíte zde.