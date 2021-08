Jak rychlý je iOS 15 Beta 5 oproti iOS 14.7.1

Před pár dny Apple vydal již pátou betu iOS 15. Běžného uživatele zajímá, zda se s novým systémem může něco změnit v aspektech plynulosti systému či výdrže baterie. Dnes se podíváme na první zmíněný. Test jako obvykle provedl kanál iAppleBytes, a to na zařízeních iPhone SE 1. generace, 6s, 7, 8, XR a 11. Jako obvykle vám jej přikládáme pod tento odstavce, abyste si obrázek mohli udělat sami.

Jako vždy začneme u iPhone SE 1. generace, u nějž můžeme sledovat dřívější naskočení systému u zařízení s aktuálním iOS, a to o několik dlouhých vteřin. Dále se zaměříme na aplikace třetích stran, jejichž rychlost spuštění bývá při posuzování rychlosti zpravidla nejprůkaznější. Aplikace jako YouTube, Facebook. VK, Snapchat a Instagram můžeme vidět dříve na betě iOS 15. Na iOS 14.7.1 se naopak lépe daří Twitteru, Apollonu for Reddit, Na iPhonu 6s si můžeme všimnout opět výrazně rychlejšího spuštění zařízení, na němž je aktuální iOS. To ale nic neznamená, jelikož na betě opět pracují lépe aplikace jako YouTube, Facebook, VK a Snapchat. Na aktuálním systému sledujeme rychlejší spuštění u Twitteru a Snapchatu. IPhone 7 se po vzoru přechozích modelů spustí opět s nainstalovaným aktuálním operačním systémem. Na něm rovněž pozorujeme rychlejší otevření YouTube a Facebooku. Na betě se naopak lépe daří VK, Apollonu for Reddit a Instagramu.

Zapnutí iPhonu 8 ve videu vidět není, nicméně lze si všimnout svižnějšího spuštění na betě u YouTube, Facebooku, Apollonu for Reddit, VK a Snapchatu. Na iOS 14.7.1 si lze všimnout lepší práce jen u Instagramu. U iPhonu XR ale již můžeme sledovat dřívější spuštění systému na betě. Aplikace jako YouTube, Facebook, VK a Instagram naskočí dříve na betě iOS 15. Současný systém naopak svědčí více Twitteru a Apollonu for Reddit. Test je zakončen iPhonem 11, u nějž můžeme vidět domovskou obrazovku na iOS 14.7.1. YouTube, Facebook, VK a Snapchat pracují lépe na betě, která iPhonu 11 rozhodně prospívá. Máte nainstalovanou betu iOS 15?