5 věcí, ve kterých iOS 15 výrazně předčí iOS 14

Přestože se po červnovém představení iOS 15 mohlo zdát, že toho tento nový mobilní operační systém příliš zajímavého oproti nynějšímu iOS 14 nepřináší, pravdou je, že pár skutečně zajímavých kousků v něm nalézt lze. Pojďme se tedy nyní společně podívat na pět novinek, ve kterých iOS 15 nynější iOS 14 výrazně předčí.

FaceTime pro každého

Do iOS 14 byly audio a video hovory FaceTime privilegiem jen pro Apple produkty – konkrétně iPhony, iPady, iPody touch a Macy. S příchodem iOS 15 se však tato skutečnost výrazně mění, jelikož Apple FaceTime otevřel skoro všem. Abyste přes něj mohli komunikovat, stačí vám odkaz na hovor otevíratelný v prohlížeči, jako je tomu i u jiných komunikátorů. I přes toto otevření má být ale u FaceTime zachována maximální míra zabezpečení v kombinaci s vysokou kvalitou zvuku, díky které se mezi jablíčkáři těší velké oblibě.

Text z obrázků už nemusíme opisovat

Nudilo vás opisování textů z obrázků, když jste jej museli například vyhledat na internetu či jej využít ke komunikaci ve formě mailu a tak podobně? I s tím bude díky iOS 15 konečně konec. Systém totiž přinese chytré rozpoznávání textu na snímcích s názvem Živý text, díky čemuž jej budeme moci nejen snadno kopírovat, ale třeba právě i rychle vyhledávat na internetu a tak podobně. Čeká nás tedy velmi slušné usnadnění života.

Nový level soustředěnosti

Zatímco doposud jsme si museli pomyslný režim soustředění a nulového rušení zajišťovat pomocí režimu Nerušit či letadlo, v iOS 15 na to budeme mít speciální funkci. Řeč je konkrétně o funkci Focus nebo chcete-li soustředění, která vám umožní nastavit si telefon pro určité chvíle přesně tak, jak sami potřebujete a to navíc poměrně komplexně. Možné bude například umlčet nechtěné notifikace či kontakty a do vašeho světa tak vpustit jen ty věci, které v danou chvíli potřebujete například kvůli práci a tak podobně.

Intuitivnější notifikace

Přestože Apple v uplynulých letech na notifikacích vcelku slušně zapracoval a naučil je například stohování, stále fungovaly víceméně jen jako elementární upozornění na nějakou aktivitu v aplikaci. To se však nyní v iOS 15 změní nejen díky jejich redesignu, který by je měl celkově zpřehlednit, ale zejména skrze možnost nastavit si přesné časy toho, kdy se budou na telefonu zobrazovat. Díky tomu se tak opět dočkáme výrazného zvýšení uživatelského komfortu a celkového zpříjemnění používání iPhonu.

Mnohem využitelnější Spotlight

Spohlight je bezesporu velmi užitečný nástroj, avšak primárně na Macích. Na těch toho totiž dokáže skutečná kvanta v čele s nejrůznějším vyhledáváním, počítáním a tak podobně. Na iPhonu byla funkčnost Spotlightnu doposud poměrně značně osekána, což by se však mělo s příchodem iOS 15 konečně změnit. Dočkáme se totiž například podpory vyhledávání fotek z určitých míst či s určitými lidmi. Počítá se rovněž s propojením s živým textem