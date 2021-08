Apple začal bojovat proti plánu sledovat jeho vlastní telefonickou podporu přes kamery

Pracovníci call center podpory Apple po celé světě si poslední dobou začali stěžovat na plány firmy ohledně instalace kamer, které mají sloužit k monitoringu zaměstnanců, pracujících z domova. Jedním z hlavních call center, se kterými Apple v tomto směru spolupracuje, je kolumbijská společnost Teleperformance. Právě pracovníci tohoto centra byli znepokojeni novými smlouvami, které mimo jiné obsahovaly zmínky o sledování kamerami s využitím umělé inteligence.

Jeden ze zaměstnanců společnosti Teleperformance v rozhovoru pro NBC News například uvedl, že kamery měly snímat prakticky vše, co se odehrává v domovech pracovníků. Podpisem nové smlouvy zaměstnanci vyjadřovali souhlas s tím, aby je zmíněné kamery monitorovaly v reálném čase, a to včetně rodinných příslušníků. „Pracuji ve své ložnici. Nechci mít kameru ve své ložnici,“ uvedl dále dotyčný zaměstnanec. Kamery také měly za pomoci umělé inteligence detekovat na pracovišti případné zakázané objekty, jako jsou třeba mobilní telefony. Nové smlouvy dále obsahovaly žádost o souhlas se sdílením dat a fotografií, spojených s nezletilými dětmi. Zaměstnanci společnosti Teleperformance byli opravdu velmi přísně monitorováni, museli hlásit a řádně zdůvodnit každou přestávku, a docházelo také k pečlivému sledování aktivity jejich myší a klávesnic. V případě, že by pracovníci odmítli podepsat nové smlouvy, nemohli by již pracovat pro podporu společnosti Apple.

Mluvčí společnosti Teleperformance uvedl, že nové smlouvy vyžadovaly zkrátka jen souhlas s řadou scénářů, aby došlo k souladu se zákony na ochranu soukromí, a také k optimalizaci nástrojů pro pracovníky, kteří dlouhodobě pracují z prostředí svých domovů. Vedení firmy ale zaměstnancům podle jejich vlastních slov sdělilo, že zmíněný monitoring je součástí požadavků klienta, a že cílem tohoto monitoringu má být vylepšení bezpečnosti a prevence úniku dat při práci z domova. Mluvčí společnosti Apple Nick Leahy v této souvislosti uvedl, že firma výslovně zakazuje, aby její partneři přistupovali k monitoringu svých zaměstnanců, ať už za pomoci videa, nebo fotografií. Potvrdil také, že společnost Teleperformance nevyužívá žádný z typu monitoringu u žádného z týmů, které spolupracují s Applem. Apple letos u společnosti Teleperformance v Kolumbii provedl audit, v jehož rámci nebyla odhalena žádná závažná porušení striktních standardů. Nejnovější stížnosti v současné době podléhají vyšetřování.