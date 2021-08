Z konzolí míří na iPhony multiplayerová strategie GUNS UP!

Na iPhony brzy zamíří další port videohry z velkých platforem. Minulý týden jsme se mohli na malých obrazovkách dočkat šílené střílečky My Friend Pedro, teď na nás čeká poměrně skromnější záležitost, u které byste ale mohli hádat, že spíš měla zvolit opačnou trajektorii. GUNS UP! od vývojářů ze studia NHN Corp. totiž nejprve zamířilo ke hráčům na Playstation 4, aby se za pár let ukázalo i na obrazovkách osobních počítačů. Teprve šest let od původního vydání konečně vyjde i na iPhonech. Proč ale řešíme takovou zvláštní, ale možná ne tak neobyčejnou skutečnost? GUNS UP! totiž hodně připomíná velkou legendu mobilního gamingu, Clash of Clans a všechny jí podobné hry.

Stejně jako v Clash of Clans si budete i v GUNS UP! sestavovat svou ideální sestavu jednotek, které pak budete posílat na základny jiných hráčů. Každá z vašich jednotek a schopností přitom představuje herní kartu na spodní straně obrazovky, jež můžete použít vždy jen jednou za určitý časový úsek. Možná kvůli svým podivně mobilním inspiracím se hra na velkých platformách nedočkala velkých úspěchů. To ale chtějí vývojáři změnit právě díky mobilnímu portu, který určitě jako free-to-play hra zaujme větší množství hráčů. GUNS UP! si můžete už nyní předobjednat na App Storu. Plná verze hry by měla na iPhony dorazit někdy během října letošního roku.