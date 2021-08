Samsung představil nové ohebné smartphony Galaxy Z Flip3 5G a Galaxy Fold3

Ačkoli se na našem magazínu zřídka věnujeme konkurenčním vlajkovým lodím, dnes uděláme výjimku. Asi největším konkurentem Applu je Samsung. Tento jihokorejský gigant má velké keynote dvakrát ročně. Pokud je vztáhneme pouze na smartphony, jedna se věnuje řadě Galaxy S, druhá pak Galaxy Fold, Galaxy Z Flip a ještě do loňska též Galaxy Note. I když můžete Samsung nesnášet, zřejmě i tak se okem poohlédnete po nových skládacích smartphonech, na které se v tomto článku zaměříme. Byť „hype“ kolem skládacích zařízení již zřejmě opadl, stále se jedná o velmi zajímavá a na pohled líbivá zařízení. Již dlouho se šušká, že by časem mohl s obdobnou podobou smartphonu přijít i Apple, o čemž hovoří četné patentové přihlášky. Ovšem ničeho takového se s nejvyšší pravděpodobností v dohledné době nedočkáme. Pojďme se ale podívat na nové ohebné vlajkové lodě Samsungu.

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Displej a konstrukce

Tento smartphone dává na první pohled vzpomenout na klasická „véčka“. Technologie je ale zde daleko dál. Zařízení má samozřejmě ohebný Dynamic AMOLED 2X displej, který má v rozloženém stavu 6,7″ a rozlišení 2636 x 1080. Samozřejmostí je také 120 Hz frekvence. Smartphone ale není pochopitelně kvůli příchozí notifikaci hned otevírat. Ve složeném stavu má na konstrukci 1,9″ palcový displej, který spolehlivě zobrazí veškeré notifikace. Zde je samozřejmě možné nastavovat různé styly. Je jasné, že podobná zařízení jsou taktéž náchylnější na různá mechanická poškození. Zde ale Samsung vybavil vnější panel sklem Gorilla Glass Victus. Pant je potom chráněn hliníkovým rámečkem. U hlavního displeje nalezneme sklo Ultra Thin Glass, které údajně zaručuje oproti předchozí generaci o 80 % vyšší ochranu. Displej dle slov Samsungu zvládne až 200 tisíc rozevření. Rozměry zařízení jsou 166 x 72,2 x 7,3 mm. Hmotnost pak 183 gramů. Telefon je i odolný proti vodě díky certifikaci IPX8. Zařízení bude dostupné ve zlaté, černé, tmavě zelené a fialové barvě.

Výkon a fotoaparát

Zatímco v předchozí verzi nebyl k nalezení top hardware, dnes je tomu jinak. Srdcem Z Flip 3 5G je Qualcomm Snapdragon 888, kterému sekunduje 8 GB RAM. Velkým argumentem ke koupi je i fotoaparát. Zde nalezneme hlavní a ultraširokoúhlý fotoaparát, přičemž oba mají rozlišeni 12 MPx. Hlavní má Dual Pixel, OIS, F1,8, 1,4μm, ultraširokoúhlý disponuje F2,2, 1,12 μm. Selfie kamera má rozlišení 10 MPx (1,22μm, F2,4). Brzy jistě uvidíme spousty srovnávacích testů. Velkou otázkou bude, vzhledem k použitému hardwaru, výdrž baterie. Ta totiž dostala do vínku pouze 3300 mAh. Na papíře to vypadá jako málo. Uvidíme ale, jak zařízení obstojí v praxi. Velikost úložiště je 128 nebo 256 GB.

Další specifikace

Poslední model musí pochopitelně disponovat posledními technologiemi. Ve Flip3 5G naleznete Android 11, čtečku otisků prstů i skenování obličeje, USB-C 3.1, Bluetooth 5.2 či možnost zařízení nabíjet bezdrátově. Samsung u tohoto modelu propaguje taktéž takzvaný režim Flex, kdy zařízení ohnete, posadíte a snímáte díky funkci Night Hyperlapse okolí. Výsledky údajně mají stát za to. Nabíjet bude možné toto zařízení 15W, bezdrátově 10W. Zpětné bezdrátové bude o výkonu 4,5W. Flip 3 podporuje 1x eSIM + 1x Nano SIM

Dostupnost a cena

V závislosti na velikosti úložiště vás Samsung Z Flip3 5G vyjde na 26 990, nebo na 28 990. Pokud vás stroj zaujal, už nyní jej můžete předobjednat. V prodeji bude od 27. srpna.

Samsung Galaxy Fold3

Displej a konstrukce

Samsung Galaxy Fold3 Fold 3 - 1 Fold 3 - 2 Fold 3 - 3 Fold 3 - 4 +9 Fotek Fold 3 - 5 Fold 3 - 6 Fold 3 - 7 Fold 3 - 8 Fold 3 - 9 Fold 3 - 10 Fold 3 - 11 Fold 3 - 12 Vstoupit do galerie

Samsung Galaxy Fold je řada smartphonů, která v podstatě skrývá 2 v 1. V kapse máte smartphone, pokud ale potřebujete větší displej, rozevřete jej a máte nádherný 7,6″ Dynamic AMOLED 2X displej s rozlišením 2208 x 1768, 374 ppi, jenž je kryt sklem Gorilla Glass Victus.Ii zde nalezneme frekvenci 120 Hz. Vnější displej nabídne 6,2” Dynamic AMOLED 2X (2268 x 832), 387 ppi. U tohoto modelu můžeme pozorovat posun v odolnosti, jelikož Galazy Fold3 nově disponuje odolností proti vodě, a to díky certifikaci IPX8. Rozměry telefonu jsou 158.2 x 128.1 x 6,4 mm v rozloženém stavu. Ve složeném 67,1 x 158,2 x 16,0 mm. Hmotnost je potom 271 gramů. Zařízení zakoupíte ve stříbrné, černé a tmavě zelené barvě. Tělo je chráněno hliníkovým rámem Armor Aluminium Frame. U displeje platí to, co u Flipu3 5G.

Výkon a fotoaparát

Tento kus techniky bude mít výkonu na rozdávání díky Qualcommu Snapdragon 888, jemuž bude dělat společníka celkem 12 GB RAM. Smartphone bude dostupný ve verzích 256 a 512 GB, přičemž se pochopitelně budou lišit cenou. Zajímají-li vás fotografie, Fold3 jich dostal do vínku hned pět. Trojice je na zadní straně, přičemž všechny mají rozlišení 12 MPx. Jde o hlavní fotoaparát (1,8 μm OIS Dual Pixel AF, F1,8), ultraširokoúhlý (1,12 μm, F2,2) a teleobjektiv (1,0 μm OIS 2x Zoom, F2,4). Další fotoaparát je selfie kamera a naleznete jej nad displejem, když je Fold3 složen. Její rozlišeni je 10 MPx (1,22 μm, F2,2). Poslední kamera se nachází pod displejem v rozloženém stavu, což bude rozhodně zajímavé sledovat. Její rozlišení jsou 4 MPx (2,0 μm, F1,8). Čísla jsou ovšem jedna věc. Brzy jistě uvidíme i v tomto případě četné fotografické testy. O výdrž zařízení se má starat baterie s kapacitou 4400 mAh.

Další specifikace

I zde nalezneme to nejmodernější. BlueTooth 5.2, USB 3.2, čtečku otisků prstů a skenování obličeje. Samozřejmostí je podpora také bezdrátového nabíjení. Užijete si rychlé 25W, bezdrátové 10W a zpětné bezdrátové 4,5W. Fold3 podporuje 1x eSIM + 2x Nano SIM.

Dostupnost a cena

Rovněž v tomto případě platí, že si smartphone již nyní můžete předobjednat. Prodej začíná ale až 27. srpna. Cena Foldu3 je vysoká. 256 GB verze vás vyjde na 46 990, 512 GB pak na 48 990. Co na nová zařízení Samsungu říkáte?