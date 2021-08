Další výkonnostní skok je za dveřmi. iPhony se příští rok dočkají 3nm procesorů

Není žádným tajemstvím, že se iPhony řadí dlouhodobě mezi nejvýkonnější smartphony světa. Apple navíc tento trend měnit v žádném případě nechce, jelikož má podle zdrojů portálu DigiTimes už na příští rok připravený další důležitý krok, který mu pomůže pozici pro výrobce mimořádně výkonných smartphonů udržet. Řeč je konkrétně o nové výrobní technologii jeho procesorů.

Zatímco v současnosti využívá Apple u iPhonů 5nm čipsety, které se řadí mezi špičku, v příštím roce má u nich přejít na 3nm verze, které budou jak výkonnější díky většímu množství rezistorů na určité ploše oproti 5nm čipům, tak i energeticky úspornější. Jak velký výkonnostní skok nás čeká se sice v tuto chvíli nedá tak úplně předpovídat, v minulosti však podobné přechody znamenaly navýšení výkonu o zhruba 30 %, což není rozhodně málo. Zda se totéž povede i tentokrát je nicméně samozřejmě otázkou.

Poměrně zajímavé je pak to, že 3nm čipy by rád Apple vsadil i do Maců, které v současnosti taktéž využívají u Apple Siliconů 5nm. Ještě před nimi však má Apple v plánu využívat i čipy vyrobené 4nm výrobním procesem, takže je možné, že se na 3nm přesune až s odstupem několika let od jejich nasazení do iPhonů. Záležet ale bude hodně i na výrobních kapacitách TSMC, které pro Apple čipsety pro jeho produkty vyrábí. Pokud se ukáže, že je to schopné chrlit 3nm čipy ve velkém, zřejmě nebude problém v jejich nasazením ani do Maců.