Hlad po iPhonech 13 bude velký, upgradovat se na ně chystá zřejmě necelá polovina jablíčkářů

Letošní iPhony budou zřejmě skutečným hitem. Svědčí o tom totiž jak příprava Applu, který se jich snaží na následující měsíce vyrobit zhruba o pětinu více než tomu je každý rok, tak i nový průzkum z jeho domoviny, který odhalil, jak velké množství jablíčkářů se na nové “třináctky” chystá přejít. A jelikož se data z amerického trhu zpravidla takřka shodují s daty z ostatních velkých světových trhů, lze brát výsledky z něj svým způsobem jako odraz celosvětového zájmu. Apple si v takovém případě může jen a jen gratulovat.

Fotogalerie iPhone 13 Pro Max koncept - 14 iPhone 13 Pro Max koncept - 15 iPhone 13 Pro Max koncept - 13 iPhone 13 Pro Max koncept - 12 +6 Fotek iPhone 13 Pro Max koncept - 10 iPhone 13 Pro Max koncept - 11 iPhone 13 Pro Max koncept - 9 iPhone 13 Pro Max koncept - 8 iPhone 13 Pro Max koncept - 7 Vstoupit do galerie

Více než 44 %. Tak přesně tolik amerických jablíčkářů se v rámci nového dotazníku nechalo slyšet, že se na nákup iPhonu 13 chystá a že jím nahradí svůj stávající iPhone. Jedná se tedy bezesporu o extrémně vysoké číslo, které vy přípravy Applu na obrovskou poptávku vysvětlovalo. Co se pak týče hlavních důvodů pro upgrade, na první místě skončil jednoznačně displej se 120Hz obnovovací frekvencí, díky kterému bychom se měli dočkat plynulejšího zobrazování obsahu na něm. Druhé místo obsadilo Touch ID pod displejem, které by však nakonec dorazit nemělo. Na třetím místě skončila dosud nepotvrzená novinka ve formě Always-on na displeji. Další místa si pak mezi sebou rozebral vyšší výkon, lepší výdrž baterie a další “klasiky”.

Odhalení nové generace iPhonů se očekává již zhruba za měsíc. Pokud chce totiž Apple dostát svým vizím a do konce roku prodat na 95 milionů iPhonů 13, musí je logicky představit co nejdříve, aby měl na jejich prodeje co možná nejvíce času. Nutno nicméně říci, že problém by to pro něj letos být neměl. S výrobou totiž dle všeho nejsou po letech potíží žádné problémy. Snad se tedy Applu přidrží štěstí i v následujících několika týdnech a nových iPhonů se skutečně na začátku září dočkáme.