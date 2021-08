Vyhrajte na iStores.sk iPhone 12 v barvě dle vašeho výběru

Tisková zpráva: Máte rádi soutěže? Pak pro vás máme naprosto vynikající zprávu. Na iStores.sk totiž běží až do 10. září soutěž, ve které můžete vyhrát iPhone 12 se 128 GB úložištěm v hodnotě 839 euro – a to v barvě, kterou si vy sami vyberete. Výhra je tedy rozhodně velmi lákavá a potěší snad každého. A to nejlepší? Pro zapojení se do soutěže stačí splnit jen pár základních pravidel a vyplnit produktový dotazník na stránkách prodejce.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

De facto jedinými pravidly soutěže je kromě vyplnění dotazníků minimální věk 18 let a občanství Slovenské republiky. Jakmile tyto tři věci splníte, jste automaticky zařazeni do slosování, jehož vyhlášení proběhne 14. září. Pokud se na vás usměje štěstí, vaše jméno se objeví na sociálních sítích iStores.sk. A pokud se na vás štěstí neusměje, nevěšte hlavu – výhodný je totiž nyní i nákup “dvanáctek”, jelikož na ně můžete nyní získat bonus ve výši 50 euro na protiúčet za vaši starou elektroniku.

Do soutěže se můžete zapojit zde