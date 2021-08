K představení nových operačních systémů došlo, tradičně jako každý rok, na jablečné vývojářské konferenci WWDC, která se odehrává vždy v létě. Letos si pro nás Apple připravil iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15. Na našem magazínu se již po dobu dvou měsíců neustále věnujeme novým funkcím a vylepšením, se kterými jablečná společnost v nových systémech přišla. To jen potvrzuje fakt, že letos je nových funkcí k dispozici opravdu mnoho, byť se to na první dobrou vůbec nemuselo zdát. Aktuálně jsou veškeré systémy k dispozici pouze v rámci veřejných a vývojářských beta verzí, k představení veřejných a plných verzí dojde za pár týdnů. V tomto návodu se budeme věnovat novince z macOS 12 Monterey.

macOS 12: Jak detekovat odhalená hesla a změnit je

Patříte-li mezi pravidelné čtenáře našeho magazínu, tak jste si dost možná všimli, že jsme se v posledních dnech v naší návodní sekci věnovali správě hesel na Macu. Pokud se totiž v rámci starších verzí macOS rozhodnete pro zobrazení nějakých hesel, tak je nutné, abyste si otevřeli aplikaci Klíčenka, která není úplně přehledná a pro některé jedince dost možná složitá. Na iPhonu či iPadu pak stačí přejít do Nastavení -> Hesla, kde najdete vše potřebné rychle a jednoduše. S příchodem macOS 12 Monterey se Apple rozhodl, že to tak nenechá, a že přijde s novým zobrazením všech dostupných hesel, podobně jako v iOS či iPadOS. Tato nová sekce nabízí také funkci, která dokáže detekovat odhalená hesla. Pokud tedy používáte nějaké heslo, které se objevilo mezi hesly uniklými, tak vás o tom upozorní. Tuto funkci lze aktivovat následovně:

Prvně je nutné, abyste na Macu s nainstalovaným macOS 12 Monterey klepnuli vlevo nahoře na ikonu .

. Jakmile tak učiníte, tak se zobrazí menu, ve kterém si vyberte možnost Předvolby systému…

Tímto se otevře nové okno, ve kterém se nachází veškeré sekce, které jsou určené pro správu předvoleb.

V rámci tohoto okna lokalizujte a rozklikněte sekci s názvem Hesla.

Následně se pomocí Touch ID či klasicky administrátorským heslem autorizujte.

či klasicky Pro aktivaci funkce pro detekci odhalení hesel pak stačí ve spodní části okna zaškrtnout Detekovat odhalená hesla.

Pomocí výše uvedeného způsobu lze tedy na Macu v macOS 12 Monterey aktivovat funkci, která bude detekovat odhalená hesla a popřípadě vás na tuto skutečnost upozorní. To, že nějaké z vašich hesel uniklo, poznáte jednoduše v Předvolby systému -> Hesla. Zde si stačí projít veškeré záznamy, a pokud u některého z nich v seznamu uvidíte, že se napravo nachází vykřičník, tak to znamená, že heslo není v pořádku a nejspíše se objevilo na seznamu uniklých hesel. V takovém případě stačí heslo změnit a aktualizovat, a to tak, že na záznam klepnete, a poté stiskněte možnost Změnit heslo na stránce. Na uniknuté heslo můžete být upozorněni také přímo notifikací v Safari.