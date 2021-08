Unikly první detaily o chystaném standardu Thunderbolt 5

Na sociální síti Twitter se tento týden objevil příspěvek jednoho z vedoucích pracovníků společnosti Intel, který obsahoval některé zajímavé detaily o připravované technologii Thunderbolt 5. Zmíněný tweet kromě jiného například také prozradil, že Intel u nové generace Thunderboltu navýší dvojnásobně stávající šířku pásma na 80Gbps, a jeho součástí byla i fotografie, která ale bohužel o chvíli později zmizela.

Ke zveřejnění zmíněného tweetu došlo minulou neděli. Gregory Bryant ze společnosti Intel v něm zveřejnil čtveřici fotografií, které pořídil v průběhu své návštěvy centra společnosti Intel pro výzkum a vývoj, které sídlí v Izraeli. O něco později pak v tichosti jednu z fotografií odstranil. Na snímku se měl údajně nacházet zmíněný Thunderbolt 5. Gregory Bryant ve svém twitterovém příspěvku mimo jiné zmínil, že se jeho návštěva izraelského centra společnosti Intel vztahovala k technologii Thunderbolt.

Technologie Thunderbolt 4 byla poprvé představena na veletrhu CES 2020, ke zveřejnění oficiálních specifikací došlo v červenci loňského roku. Hlavním rozdílem mezi standardy Thunderbolt 4 a Thundebolt 3 byla podpora protokolu USB4, požadavek na šířku pásma minimálně 32Gbps a podpora pro duální 4K displeje. Na fotografii, která zmizela z inkriminovaného tweetu, se nacházel plakát, který obsahoval údaje o chystaném standardu Thunderbolt 5, a mimo jiné se na něm nacházela také zmínka o „USB 80G“, týkající se provozu připojení. Z těchto informací se dá odhadovat, že by standard Thunderbolt 5 měl i nadále nabízet podporu existujícího systému USB-C, a proto by měl mít také příslušnou podobu. Na zmíněném plakátu se nacházela také zmínka l „nové modulační technologii PAM-3“.

Day 1 with the @intel Israel team in the books. Great views…incredible opp to see @GetThunderbolt innovation …a validation lab tour and time with the team…can’t wait to see what tomorrow brings! pic.twitter.com/GKOddA6TNi

— Gregory M Bryant (@gregorymbryant) August 1, 2021