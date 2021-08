S příchodem iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15 jsme se dočkali nespočtu novinek, byť se to na první dobrou nemuselo zdát. Prozatím jsou všechny zmíněné systémy k dispozici pouze ve vývojářských a veřejných beta verzích, díky kterým je možné získat k nim předběžný přístup. Pokud patříte mezi pravidelné čtenáře našeho magazínu, tak víte, že od samotného představení, které proběhlo před dvěma měsíci na vývojářské konferenci WWDC21, se novinkám a vylepšením z nových systémů každodenně věnujeme. A dnes tomu nebude jinak – konkrétně se podíváme na novou funkci z macOS 12.

macOS 12: Jak aktualizovat či změnit uložená hesla k internetovým účtům

V rámci jablečných operačních systémů si můžete jednoduše ukládat veškeré údaje, které jsou spojené s všemožnými účty na internetu. Na iPhonu a iPadu najdete přehledně veškeré záznamy v Nastavení -> Hesla, kde s nimi můžete pracovat. Na Macu už to ale tak růžové není, potažmo doposud nebylo. Pokud jste si hesla chtěli zobrazit, tak bylo nutné přejít do aplikace Klíčenka, která ale není tak přehledná a jednoduchá, což znamená, že s ní někteří jedinci mohou mít problémy. Apple se to ale konečně rozhodl změnit, tak v macOS 12 Monterey přišel s novým rozhraním pro správu všech uložených hesel. Pokud byste chtěli zjistit, jak lze v této nové sekci aktualizovat informace o uložených heslech a popřípadě je změnit, tak stačí postupovat následovně:

Prvně je nutné, abyste na vašem Macu s macOS 12 Monterey klepnuli vlevo nahoře na ikonu .

Jakmile tak učiníte, tak z menu, které se zobrazí, vyberte možnost Předvolby systému…

Tímto se otevře nové okno, ve kterém najdete veškeré sekce, které jsou určené pro správu předvoleb.

V rámci tohoto okna nyní nalezněte a rozklikněte sekci s názvem Hesla.

Následně se pomocí Touch ID či hesla k uživatelskému účtu autorizujte.

Pak si v seznamu záznamů najděte a rozklikněte ten účet, u kterého chcete heslo aktualizovat.

Jakmile tak učiníte, tak v pravém horním rohu klepněte na tlačítko Upravit…

Nakonec stačí, abyste heslo podle potřeby změnili, a poté klepnuli na Uložit.

Pomocí výše uvedeného způsobu lze tedy na vašem Macu s nainstalovaným macOS 12 Monterey aktualizovat či změnit uložená hesla k internetovým účtům. Kromě toho, že lze heslo změnit v rámci záznamu, tak po kliknutí na tlačítko Změnit heslo na stránce se ocitnete na konkrétní webové stránce, ke které se účet váže. Zde je pak možné jednoduše provést změnu hesla k vašemu uživatelskému účtu. Po změně hesla už jen stačí, abyste ho opětovným přihlášením k profilu aktualizovali.