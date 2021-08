Aktuálně jsou to již celé dva měsíce od představení nových operačních systémů od Applu. Konkrétně jsme se na letošní vývojářské konferenci WWDC, která se konala v červnu, dočkali představení iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15. Součástí všech těchto operačních systémů je mnoho nových funkcí a nutno podotknout, že některé z nich rozhodně stojí za to. V současné době jsou veškeré zmíněné systémy k dispozici pouze v rámci beta verzí, kterých se mohou zúčastnit registrovaní vývojáři a obyčejní beta testeři. Na našem magazínu se neustále věnujeme všem novým funkcím z těchto systémů a dnes tomu nebude jinak. Zaměříme se na další skvělou novinku z macOS 12 Monterey.

macOS 12: Jak jednoduše zobrazit veškerá uložená hesla

Pokud chcete na vašem iPhonu či iPadu zobrazit veškerá hesla k různých uživatelským účtům, tak stačí, abyste přešli do Nastavení -> Hesla. Na Macu je pak nutné, abyste využili odlišný způsob, konkrétně je nutné se přesunout do aplikace s názvem Klíčenka. Pravdou ale je, že zatímco v iOS a iPadOS si můžete hesla zobrazit v pěkném, moderním a jednoduchém rozhraní, tak to samé bohužel nelze tvrdit o Klíčence, se kterou mohou mít někteří uživatelé problémy. Dobrou zprávou ale je, že v rámci macOS 12 Monterey přišel Apple s novou možností, díky které je možné jednotlivá hesla jednoduše a rychle zobrazit, stejně jako v iOS či iPadOS. Pojďme se společně podívat, jak na to:

Prvně je nutné, abyste v levém horním rohu obrazovky vašeho Macu klepnuli na ikonu .

. Jakmile tak učiníte, tak z menu, které se zobrazí, vyberte možnost Předvolby systému…

Tímto se zobrazí nové okno, ve kterém najdete veškeré sekce, v rámci kterých je možné přizpůsobit nastavení systému.

V rámci tohoto okna pak nalezněte sekci s názvem Hesla a klepněte na ni.

a klepněte na ni. Následně stačí, abyste se autorizovali, a to buď pomocí Touch ID , či zadáním hesla do textového pole.

a to buď pomocí , či do textového pole. Pak už si jen stačí najít či vyhledat záznam , u kterého chcete heslo zobrazit, a klepnout na něj.

, u kterého chcete heslo zobrazit, a na něj. Ihned se vám zobrazí přihlašovací jméno, pokud přejedete kurzorem po hesle, tak se zobrazí i to.

Pomocí výše uvedeného postupu lze tedy v macOS 12 Monterey jednoduše zobrazit veškerá uložená hesla. To znamená, že konečně nemusíte využívat Klíčenku, která je nepřehledná a pro některé uživatele také relativně složitá, jelikož se v ní nachází například svazky klíčů a další. Tímto krokem se tedy macOS opět určitým způsobem přiblížilo k iOS či iPadOS – a nutno podotknout, že v tomto případě se jedná o skvělé přiblížení. Jednotlivé záznamy ze sekce Hesla lze pak jednoduše sdílet pomocí ikony sdílení, popřípadě můžete záznam upravit klepnutím na tlačítko Upravit… vpravo nahoře.