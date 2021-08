AMD: Apple způsobil s čipy M1 na poli procesorů malou revoluci

Procesory M1 z rodiny Apple Silicon nesklízí slova chvály jen z řad jablíčkářů, ale i odborné veřejnosti a konkurenčních společností. Se svou troškou do mlýna nyní přispěchal i viceprezident AMD pro produktový management a marketing David McAfee, který čipy od Applu vyzdvihl v jejich nejsilnějších vlastnostech.

Podle AMD dosáhl Apple svého úspěchu si čipy M1 především díky tomu, jak k jejich vývoji přistupoval. Díval se na ně totiž optikou mobilních procesorů, díky čemuž nabízí mimořádnou výdrž baterie v kombinaci s vysokým jednovláknovým výkonem a minimální energetickou spotřebou. McAfee se dokonce nebál říci, že se Applu povedla na trhu s procesory malá revoluce. To však dle něj v žádném případě neznamená, že by se jej nyní AMD bálo. Dle jeho slov je totiž i nadále vedoucí společností v oblasti výkonu, energetické účinnosti a technologie výrobního procesu a tak to má být i nadále. Společnost má totiž dle jeho slov silnou budoucí strategii, která jí vedoucí pozici zajistí. Jelikož jsme se však detailů o jeho budoucích plánech nedočkali, je otázkou, zda nejsou slova AMD jen tlacháním do větru s cílem uklidnit své investory a fanoušky.

