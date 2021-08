Takto má Apple v plánu do dvou let prodloužit výdrž iPhonů

Výdrž iPhonů je dlouhodobě jedním z jejich největších negativ. Apple se na ní sice snaží dlouhodobě pracovat, avšak žádných zázraků se mu v posledních letech dosáhnout nepodařilo. To by se však mělo do dvou let podle zdrojů portálu DigiTimes a patentů, které se podařily objevit portálu PatentlyApple, změnit.

Apple má podle dostupných informací vcelku jednoduchý plán, jak lepší výdrže svých budoucích iPhonů, ale ve výsledku i jiných Apple produktů docílit. Spočívá v přijetí 3nm procesorové technologie, díky které budou jednak jeho čipsety energeticky úspornější, ale zároveň je bude kalifornský gigant schopen navrhnout tak, aby byly oproti nynějším 5nm verzím extrémně malé a tenké. Díky tomu si tak uvnitř svých produktů vytvoří navíc prostor, který má být využíván právě pro zvětšení kapacity baterie. V tuto chvíli je sice samozřejmě nejasné, jak výrazně bude Apple schopen rozměrově s procesory zahýbat, nové technologie by mu však měly umožnit jejich přepracování v poměrně velkém stylu, díky čemuž by se tak baterie nemusely zvětšovat jen o jednotky či desítky mAh, ale klidně i o nižší stovky (samozřejmě i díky minimalizaci dalších komponentů v telefonu).

Jelikož je 3nm procesorová technologie v plenkách a totéž se dá říci i o přípravách nových procesorů Applu stavěných na ní, nedá se podobné vylepšení očekávat hned letos a i příští rok by byl zřejmě svým způsobem zázrak. Jako nejpravděpodobnější se tak jeví rok 2022 coby počátek malé výdržovo-procesorové revoluce. Do té doby se ale může na trhu objevit i jiná technologie, která nakonec plány Applu změní a vylepší.