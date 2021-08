První vážná konkurence pro iPhony 13? Google poodhalil nové Pixely

Google to se svými smartphony Pixel i přesto, že velkými prodejními hvězdami zatím nejsou, stále nevzdává. Dnes v noci totiž poodhalil na svém oficiálním Twitteru jejich novou, v pořadí již šestou generaci, kterou by rád zavařil světu Androidu i iPhonům. A podle pár technických specifikací, které světu poskytl, to vůbec nemusí být nereálné.

Nové Pixely ponesou označení 6 a 6 Pro a jako vůbec první smartphony od Googlu se dočkají čipsetu z jeho dílny s názvem Tensor SoC. Ten je dle slov Googlu vytvořen s důrazem na výkon, ale také práci s AI a strojovým učením, což by se mělo pozitivně podepsat prakticky na všech funkcích telefonu v čele s fotoaparátem. Právě ten totiž u Pixelů využívá software snad nejvíce ze všech smartphonů na světě a nutno podotknout, že velmi zdárně – výsledné fotky z těchto modelů jsou totiž každý rok jedněmi z nejlepších ze smartphonů vůbec.

Nové Pixely dorazí jako již tradičně ve dvou velikostech. Model 6 nabídne 6,4” displej s obnovovací frekvencí 90 Hz, model Pro pak dokonce 6,7” displej se 120 Hz obnovovací frekvencí. Oba telefony se pak pochlubí čtečkou otisků prstů pod displejem, která bude v kombinaci s bezpečnostním čipem Titan M2 zajišťovat uživatelům telefonů vysokou míru zabezpečení. Co se týče dalších vychytávek telefonu, samozřejmostí je vylepšený Android s nadstavbou Material You, která by měla poskytnout ještě lepší zážitek při jakémkoliv používání novinky.

Jestli bude v něčem nový Pixel 100% velmi silný, bude to jako již tradičně fotoaparát. Google se letos rozhodl vsadit na poměrně masivní zadní lištu skrývající jednotlivé objektivy, která mu dovolila jejich zvětšení a celkové vylepšení. Menší model skrývá v zadní liště ultraširokoúhlý a širokoúhlý objektiv, 6 Pro pak k těmto objektivům přidává i teleobjektiv se čtyřnásobným optickým zoomem. Oba modely se pak dočkají nasazení vylepšeného fotosenzoru se schopností propouštět o 150 % více světla než tomu bylo u předešlé generace.

Kdy přesně se oficiálního a především pak kompletního odhalení nových Pixelů od Googlu dočkáme není v tuto chvíli bohužel jasné, stejně jako je nejasná jejich cena. Co však jasné je, je to, že jimi bude chtít Google šlapat na paty těm největším hvězdám světa smartphonů, protože tomu s ohledem na technické specifikace jeho novinek snad ani nemůže být jinak. Zda si najdou mezi uživateli oblibu či nikoliv nicméně ukáže až čas a ve výsledku i to, jak silná bude letos konkurence.