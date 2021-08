Na iOS vychází remasterovaná klasika Neighbors From Hell

Klasika se těžko definuje. Mezi klasické videohry určitě můžeme zařadit například legendární RPG jako Baldur’s Gate Planescape: Torment nebo taktické strategie ze série XCOM. Po právu si takové, i když mnohdy už několik desetiletí staré hry, úspěšně vyžádaly předělávky na mobilních zařízeních. Další klasikou, která si našla cestu na iOS, se nyní stává videohra, která se stala kultem i přes nikterak vřelé přijetí od kritické komunity. Na App Store totiž zamířila kolekce Neighbours Back From Hell, která do jednoho balení balí oba díly série Neighbours From Hell. V těch je vaším hlavním úkolem rozjet úspěšnou reality show pomocí brutálního šikanování vašeho souseda.

První díl série vám představuje okolnosti, za kterých vzniká nápad hlavního hrdiny Woodyho vytvořit televizní pořad. Do domu vedle se mu přistěhuje nový soused, který ho začne rychle štvát. Jako akt pomsty pak Woody začne produkovat show, v níž klade do sousedova domu různé pasti a kreativními způsoby mu jinak znepříjemňuje život. Vaším cílem je mu v tom pomáhat a nenechat se přitom nachytat sousedem a jeho domácími mazlíčky. Druhý díl obsažený v graficky upraveném remasteru pak přesouvá celou hru na několik různých dovolenkových lokací. Neighbors Back From Hell můžete stahovat již nyní z App Storu, kde vás balení vyjde na 129 korun.