Apple potvrdil brzký příchod Apple Watch Series 7

Ačkoliv naprostá většina jablíčkářů s letošním příchodem nové generace Apple Watch počítá díky celé řadě úniků prakticky na sto procent, pravda je taková, že všechny dosavadní úniky byly založeny na spekulacích a bylo třeba je brát s určitou rezervou. To se však dnešním dnem díky čerstvému kroku mění o 180 stupňů. Kalifornský gigant si totiž jako již tradičně nechal u Euroasijské hospodářské komise zaregistrovat své chystané produkty, aby je mohl poté začít bez problému prodávat, čímž nové Watch s předstihem potvrdil.

V databázi komise, do které se musí registrovat veškerá elektronika disponující jakýmkoliv typem šifrování, se jako obvykle objevuje jen velmi málo informací. Stojí v ní totiž de facto jen to, že se jedná o smartwatch poháněné operačním systémem watchOS 8 a že jejich označení bude A2473, A2474, A2475, A2476, A2477 a A2478. Jedná se tedy o velmi podobné identifikátory těm, které Apple využil u Apple Watch v loňském roce, což jen potvrzuje jejich blížící se příchod. Ptáte-li se na to, zda Apple registruje do stejné databáze i iPhony 13, odpověď je jednoduchá – ano, už tak dokonce učinil v červnu.

Přestože toho databáze sama o sobě o nových Apple Watch prozradila pramálo, z předešlých týdnů víme například to, že u nich Apple počítá s nasazením nového hranatějšího designu, díky kterému budou více ladit s novějšími produkty v čele s iPhony 12 a 13, iPady Pro či Air nebo třeba iMacy. Dočkat se máme též dalšího zúžení rámečků či prodloužení výdrže baterie.