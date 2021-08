Siri je údajně protičínská

Přestože se společnost Apple neustále chlubí tím, jak vylepšuje svou digitální hlasovou asistentu Siri, řada odborníků i obyčejných uživatelů se shoduje na tom, že jí do dokonalosti přece jenom mnoho chybí. Některá čínská média ale v kritice Siri zašla ještě o něco dále, a obvinila Apple z toho, že je jeho Siri vyloženě „protičínská“. Stalo se tak poté, co Siri z hlášení výsledků vynechala čínské držitele zlatých medailí z letošních olympijských her v Tokiu.

Deník South China Morning Post informoval koncem minulého týdne o tom, že uživatele čínských sociálních sítí rozlítil fakt, že Siri vyloučila Čínu z přehledu všech zemí, jejichž sportovci na letošních letních olympijských hrách v Tokiu vybojovali zlaté medaile. Na čínské sociální síti Weibo se minulý týden objevily screenshoty a videa dokazující, že Siri pyšně ohlásila všechny výsledky s výjimkou Číny, která v té době byla stejně jako třeba Spojené státy držitelem deseti zlatých olympijských medailí. Když byl Siri položen dotaz ohledně počtu zlatých medailí, jablečná hlasová asistentka hrdě ohlásila počty prvních míst pro Japonsko, Spojené státy a Rusko, zatímco Čínu zcela vynechala.

Tento jev byl údajně způsoben zvláštní chybou, kvůli které Siri zvládla ohlásit pouze jednu zemi v případě, že stejný počet medailí obdrželo více států. Společnosti Apple se tuto chybu podařilo úspěšně opravit během několika málo hodin, to ale čínským médiím nezabránilo v tom, aby Apple obvinila z „protičínského naprogramování “ své virtuální hlasové asistentky. Určitě by bylo zcestné obviňovat Apple z toho, že by takovýmto způsobem chtěl „škodit“ Číně, zajímavou otázkou ale je to, proč ze dvou zemí, které obdržely deset zlatých olympijských medailí, Siri vybrala právě Spojené státy. Server iDropNews uvádí dvě možnosti. Jednou z možných příčin je podle jeho redaktorů fakt, že Apple je americká firma. Další možností je to, že algoritmus Siri pracuje obvykle s prvním nalezeným výsledkem, což v tomto případě mohly být zprávy o zlatých medailích pro USA. Mezi Čínou a Spojenými státy panovaly ještě relativně nedávno poměrně napjaté vztahy, jejichž příčinou byla přísná pravidla, která ohledně obchodních vztahů mezi oběma zeměmi nastolil bývalý americký prezident Donald Trump.