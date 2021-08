Ohebný iPhone dorazí nejdříve za dva až tři roky

Ačkoliv nejsou ohebné smartphony již pár let jen výdobytkem sci-fi filmů, jablíčkáře tento fakt moc těšit nemůže. S ohebnými telefony totiž zatím dorazili jen výrobci Androidů v čele se Samsungem či Huaweiem. Apple nicméně na svém prvním ohebném iPhonu již intenzivně pracuje a jeho odhalení je v plánu v relativně dohledné budoucnosti – tedy alespoň podle zdrojů Marka Gurmana z Bloombergu.

Gurman před pár hodinami díky svým zdrojům sahajícím zřejmě až přímo do Applu potvrdil, že práce na ohebném iPhonu neustále probíhají a to poměrně zdárně. Na začátku letoška totiž začal kalifornský gigant testovat první prototypy, ze kterých vybere nejvhodnější typ a následně jej dotáhne do finální verze, kterou bude později prodávat svým fanouškům. Jelikož se však jedná o pro Apple zcela nový typ produktu s řadou úskalí, je potřeba počítat s tím, že jeho dokončení zabere právě další dva až tři roky.

Co se týče jakýchkoliv technických detailů ohledně novinky, víme o ní prakticky jen to, že by měla disponovat 7 či 8” displejem, což by z ní udělalo největší iPhone všech dob. Složitelná by pak měla údajně být jako kniha po vzoru Galaxy Fold, byť může Apple své rozhodnutí samozřejmě ještě změnit. Vše v tomto směru ukáže až čas, kterého má Apple zatím na rozdávání. A co vy, jaký ohebný iPhone by se líbil vám?