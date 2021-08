Recenze navlékacího pleteného řemínku Tactical pro Apple Watch: Vynikající alternativa originálu za pakatel

Zatímco u klasických hardwarových produktů mění Apple jejich design relativně pravidelně, u příslušenství pro ně je poměrně dost konzervativní. Jen zřídkakdy se totiž stává, že by světu pro iPhony, iPady, Macy či Apple Watch ukázal zbrusu nový typ doplňků. Čas od času se tak přesto stane a když k tomu dojde, stojí to zpravidla za to. Zářným příkladem můžou být ostatně nylonové navlékací řemínky pro Apple Watch, které si svou premiéru odbyly sice teprve na podzim loňského roku, prakticky okamžitě se však staly pro svůj design i pohodlnost uživatelsky velmi oblíbené. Jedinou větší kaňkou na jejich kráse je cena, která je v České republice nastavena u všech velikostí na 2690 korun, což není rozhodně málo. Naštěstí však existují vynikající alternativy, které je skvěle zastoupí a zároveň vyjdou na pakatel. Patří mezi ně i navlékací pletené řemínky z dílny Tactical, které nám nedávno dorazily na recenzi a na které se tedy teď společně podíváme.

Balení, design a zpracování

Pokud se pro koupi řemínku rozhodnete, dorazí vám ve vcelku hezké krabičce z recyklovaného papíru, což určitě potěší každého ekologa. Řemínek je v ní přichycen pomocí gumiček a lze jej z ní tedy velmi jednoduše vyjmout a následně jej připnout k hodinkám. To je samozřejmě otázkou několika málo vteřin, jelikož se upevňuje pomocí naprosto standardních spon, které znáte i z jiných řemínků pro Watch.

Do redakce nám dorazil konkrétně černý model ve velikosti M určený na zápěstí s obvodem 150 až 170 milimetrů. K dispozici jsou nicméně ještě modré, růžové a červené modely a to jak pro 38/40, tak 42/44mm varianty. Cena všech je nastavena na shodnou výši 379 Kč, což je oproti ceně Applu opravdová lahoda. Kdybych se pak měl pustit do hodnocení designu jako takového, ten je dle mého názoru extrémně povedený. Abych byl upřímný, navlékací řemínky pro Watch se mi už od jejich představení velmi líbí a asi vás proto nepřekvapí, že jsem jich již pár v ruce či na ruce měl a to jak přímo z dílny Applu, tak i jiných značek. Ten z dílny Tactical je pak designově originálu extrémně blízko a to jak z hlediska designu, tak i zpracování, které je opravdu skvělé. Jen stěží byste hledali na úpletu místo, které by bylo propletené špatně či jen vykazovalo náznak nedokonalosti.

Perfektní je i uchycení nylonové části ke sponě, s čímž má hodně konkurenčních řemínků podobného typu problém například ve formě nehezkého zakončení úpletu a tak podobně. Co se týče materiálu a pocitu z něj, ani zde bych neřekl, že je nylon používaný Applem na dotyk jakkoliv výrazněji jiný než ten z dílny Tactical – respektive si alespoň nepamatuji, že by tomu tak bylo. S ohledem na tyto všechny věci bych se proto nebál říci, že je tento kousek pro originál nejen skvělou alternativou, ale i tvrdou konkurencí.

Testování

Jelikož v létě na ruce upřednostňuji lehčí typy řemínků v čele právě s nylonovými, popřípadě děrovanými silikonovými před tvrdší kůží, kovem či uzavřeným silikonem, asi vás nepřekvapí, že mi testování Tacticalu přišlo celkem vhod. Počasí posledních dní navíc přímo vybízelo k větší aktivitě venku, pro kterou jsou lehčí řemínky naprosto ideální. Aktivita s sebou totiž logicky přináší i nějaký ten pot, který nemusí dělat pod uzavřeným řemínkem neumožňujícím kůži pod ním dýchat tak úplně dobře. Ostatně, nepříjemnou vyrážku způsobenou třením neprodyšného řemínku o zpocenou kůži jsem si párkrát užil i já a řeknu vám – už nikdy víc. Podobných věcí se ale naštěstí s nylonovým natahovákem od Tacticalu bát nemusíte. Řemínek odvádí pot naprosto skvěle a navíc umožňuje kůži dýchat, čímž jí i chrání. Zde ale přichází na scénu první a vlastně i jediné velké ale. Aby totiž vše “fungovalo” přesně tak, jak má, je potřeba zvolit správnou velikost řemínku.

Pokud tak neučiníte a řemínek vám bude velký, bude vám logicky o ruku dřít, čímž vám jí ve výsledku přeci jen podráždit po delší době může. Navíc se při používání velkého řemínku vystavujete riziku špatného měření tepové frekvence či klidně neustálému zamykání hodinek, jelikož si budou myslet, že zkrátka nejsou na zápěstí. Při výběru si tedy dejte rozhodně na velikosti záležet. Na mém zápěstí mám s obvodem 17 cm velikost M a obepnuté je řemínkem tak akorát. Můj bratr se zápěstím zhruba o centimetr užším však už nepochodil a řemínek mu na ruce “plandal”. S ohledem na tuto zkušenost bych tak doporučil brát raději v případě, že jste na spodní hranici určité velikosti daného řemínku (či i v jejím středu) o číslo menší kousek. Nebojte, nylon je velmi pružný a roztáhne se bez jakéhokoliv škrcení.

Právě jeho roztahovací vlastnosti si ostatně velmi dobře ozkoušíte při nasazování hodinek. To se samozřejmě neprovádí pomocí odepnutí jedné či druhé spony z nich, ale jen jednoduchým přetažením řemínku přes ruku, což je nanejvýš pohodlné řešení, které vás bude bavit mnohem víc než klasické zapínání hodinek na sponu. Nylon se navíc po natažení vrátí vždy okamžitě do své původní délky, takže se nemusíte bát, že byste si jej natahováním jakkoliv zlikvidovali.

Osobně musím tento typ nasazování vyzdvihnout ještě v jedné rovině a tou je komfort pří práci na počítači. Poměrně často dokončuji své úkoly v posteli či na gauči a to většinou různě v leže s položenými zápěstími jakoby pod klávesnicí. U klasických řemínků s kovovou sponou se pak dostávám do situace, kdy kovem v řemínku “dřu” o MacBook, což mi dost vadí. Přestože vím, že ani jednu z věcí bych tím neměl poškrábat, není to zkrátka komfortní pocit a je fajn, že jej právě navlékací typ řemínku jednou provždy eliminuje.

Protože je léto, podrobil jsem řemínek samozřejmě i nejedněm vodním radovánkám ať už pod zahradní sprchou či v bazénu. V obou situacích obstál samozřejmě na výbornou, jelikož i namočený drží na zápěstí jako přibitý a nemá tendenci se jakkoliv roztahovat. Jen je třeba počítat s tím, že doba jeho schnutí je holt o něco delší než u silikonových kousků a tedy jinými slovy vás může na ruce studit o něco déle. Mně osobně tohle vůbec obzvlášť v létě nevadí, ale je určitě dobré s tím počítat.

Resumé

Nebudu vám lhát – pletený řemínek Tactical mě skutečně nadchnul a to jak svými vlastnostmi, zpracováním a designem, tak i cenou. Pokud po tomto typu řemínku toužíte, myslím si, že je daleko rozumnější sáhnout právě po této alternativě za pár korun nežli po originálu Applu. Od toho vás v žádném případě nechci a nebudu odrazovat, ale vzhledem k jeho ceně by byla minimálně velká škoda, kdybyste si jej pořídili a typově vám pak nesedl. Minimálně tedy na otestování této řemínkové “novoty” je tedy Tactical rozhodně super. Ale upřímně – jakmile jej na zápěstí natáhnete, jakékoliv tužby po originálu budou zřejmě ty tam a vy jej jako testovací kousek opravdu vnímat nebudete. Je zkrátka plnohodnotnou náhradou originálu.

