Červenec na Apple Music – Nový Prince i dospělejší Billie Eilish

Každý měsíc pro vás vybíráme tipy na zajímavé desky, které se objevily na Apple Music. A jelikož je červenec již chvíli za námi, pojďme se společně podívat na to, co se ve streamovací službě Applu urodilo nového.

Prince – Welcome 2 America

Deska, o které se hodně mluví. Zaprvé je Prince i pět let po smrti jedno z největších jmen v hudebním průmyslu. A zadruhé, proč to neříct, posmrtné desky jsou většinou prachobyčejný kalkul ždímající archivní materiály jako kus hadru. Welcome 2 America je výjimka, jde o regulérní studiovku, kterou Prince natočil v roce 2010 a z nějakého důvodu ji raději místo vydání schoval do šuplíku. Šoubyznys se ale mrtvých neptá, a tak Welcome 2 America konečně vyšla. Ačkoliv to rozhodně není zpěvákovo vrcholné dílo, v rámci posmrtných desek patří mezi nejpoctivější zboží za dlouhé roky.

Foo Fighters – Dee Gees / Hail Satin

Foo Fighters letos už vydali studiovku Medicine at Midnight a nyní přišli s další deskou rozdělenou na dvě části. První půlka obsahuje skvěle zahrané covery Bee Gees a dokazuje, že i stadionová kapela s legendou grunge v čele dokáže uvolněně zahrát disco. Skvělý fór. Druhá půlka obsahuje naživo nahrané skladby z poslední studiovky, které se mně osobně bůh ví proč líbí víc než původní verze. Je to přímočařejší, autentičtější, nahrávalo se teď a tady. Ze skladeb je to znát. Původně šlo o desku vydanou jako rarita na Record Store Day, je dobře, že se nakonec dostala do digitální distribuce.

Inhaler – It Won’t Always Be Like This

O irských Inhaler se nějaký čas píše jako o kapele syna Bona z U2. Tyto protekční nálepky nikdy nedělaly dobrotu, buď vzbuzovaly zbytečné naděje ve fanoušcích nebo hudebníkům bránily v tom, aby dokázali do médií prorazit sami za sebe a díky své hudbě. Inhaler je ale kapela, která by si místo na scéně vydupala i tak. Odkojená britskou kytarovou scénou přenáší její tradici na nejmladší generaci, dělá to po svém, rázně, ale optimisticky a obsahově jde o nevídaně silný debut, za jaký by řada jiných mladých partiček trhala ruce.

Tones and I – Welcome to the Madhouse

Je to one hit wonder? Není to one hit wonder? Australská zpěvačka Tones and I už sice pár singlů vydala, nicméně její hit Dance Monkey bodoval po celém světě takovým způsobem, že ho možná bude muset na koncertech zpívat do konce života. Nyní Tones and I vydala debutovou desku, na které se představuje mnohem komplexněji. Jde o šťavnatý progresivní ženský pop, který se trochu vymyká tomu, jak se produkuje ve zbytku angloamerického světa. A celé to táhne zpěvaččin na první poslech nezaměnitelný hlas.

Billie Eilish – Happier Than Ever

Není to snadné, vydávat desku, od které se dopředu hodně čeká. Americká senzace nejmladší generace Billie Eilish na novince obstála dobře. Snaží se o sebevědomější, dospělejší polohu, éru Bad Guy nechala už dávno za sebou. I songwriting jejího bratra Finnease, který za hudbou Billie Eilish (a tedy i úspěchem) stojí, je ambicióznější a mnohem profesionálnější. Tady už se nedělají virály, tady se jede velká popová liga. Až se nabízí tetelivá otázka, jak kvalitní pop s touto stoupavou tendencí bude Billie Eilish dělat za deset let.

