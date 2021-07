Recenze klíčenek na AirTag EPICO: Za málo peněz extrémně moc muziky

Když Apple před pár měsíci světu představil své první lokalizátory AirTag, kromě nadšených reakcí jablíčkářů se setkal i s posměšky za cenu, kterou si účtuje za příslušenství k nim. Ta totiž v mnoha případech přesahuje cenu samotných AirTagů, což se zdá i s odstupem času přinejmenším zvláštní. Naštěstí však již na pulty obchodů dorazily alternativy originálních klíčenek a poutek od Applu, které vám pořízení AirTagu neznechutí vysolením dalších vyšších stokorun navíc. A právě na dva takové kousky se podíváme v následujících řádcích. Do redakce nám totiž dorazily kožené a silikonové klíčenky z dílny EPICO. Jaké tedy v běžném životě jsou?

EPICO AirTag Leather Case: Luxusní kabátek pro váš lokalizátor

Fotogalerie epico klicenky airtag 35 epico klicenky airtag 34 Vstoupit do galerie

Jako první si společně rozebereme koženou verzi klíčenky, kterou EPICO vyrábí ve hnědé, tmavě modré a černé barevné variantě, čímž de facto nabízí zajímavou cenově dostupnou alternativu ke stejným barvám od Applu (vyjma černé, kterou kalifornský gigant nenabízí). Proč zajímavou? Protože si za ně EPICO účtuje pouhopouhých 359 Kč, zatímco Apple za kožená poutka 1090 Kč. Cenová propast mezi nimi je tedy opravdu obrovská, byť jsou ze stejného materiálu.

Co se týče designu, EPICO vsází stejně jako Apple na minimalismus s co nejméně rušivými prvky. Kůži tak nenarušuje nic jiného než vnější obšití nití v její barvě spolu s kovovým cvočkem pro zajištění AirTagu v klíčence, na kterém naleznete vygravírované logo výrobce, a samozřejmě upevňovacím kruhem na klíče. Přiznám se, že právě upevňovací kruh u kousku od EPICA je pro mě osobně asi tím nejmilejším překvapením, protože se nejedná o klasiku ve formě několikrát zamotaného “drátu”, do kterého se velmi špatně dostává (ale zase z něj nic nevypadne), nýbrž o kruh se sklopnou částí umožňující snadné “nacvaknutí” klíčů. Ano, tento systém je sice z hlediska možné ztráty připnutého klíče či jiného předmětu rizikovější než řešení Applu, ale upřímně – kdy se vám stane, že o něco zavadíte a ještě pootočíte kruhem tak, že z něj předmět skutečně vyklouzne? Já přesně tuto věc skoro jeden celý den testoval a nepodařilo se mi to ani jednou. Jasně, náhoda je blbec a neříkám, že se s něčím takovým setkat nelze, ale jedná se dle mého o tak málo pravděpodobnou věc, že se tím snad ani nemá smysl zabývat.

Fotogalerie epico klicenky airtag 18 epico klicenky airtag 20 epico klicenky airtag 19 epico klicenky airtag 21 +5 Fotek epico klicenky airtag 23 epico klicenky airtag 22 epico klicenky airtag 24 epico klicenky airtag 32 Vstoupit do galerie

Jelikož vychází kožená klíčenka od EPICO velmi výrazně z modelu od Applu, dá se říci, že pokud se vám líbí originál, s touto alternativou budete spokojeni. Na klíčích totiž vypadají oba modely velmi podobně a stejně dobře plní i svůj účel. Že je hnědá použitá u klíčenek EPICA jiná než v případě Applu a že se neshodují ani modré je pak dle mého prakticky zbytečné zmiňovat, jelikož shoda záměr výrobce ani nebyla. Je ale fajn s tím počítat a pokud se při nákupu rozhodujete jen a pouze barevnými preferencemi a nikoliv cenou, tuto skutečnost zohledněte.

A jaký je kožený model v reálném životě? Musím říci, že opravdu příjemný. Na klíčích jsem jej nosil posledních pár dní prakticky nepřetržitě a ačkoliv jsem se k nim nechoval úplně hezky (respektive jsem se k nim choval prostě jako ke klíčům), vypadá klíčenka stále jako nová. Jedinou výtku nemůžu mít ani k tomu, jak v ní drží AirTag. Ten je v ní totiž ukotven naprosto stejně pevně jako v případě originálu od Applu, což je rozhodně dobrá zpráva. Půl slova nemůžu říct ani na “instalaci” AirTagu do klíčenky – člověk jí zkrátka ze shora “rozepne” skrz kovový cvoček, lokalizátor jednoduše vloží, cvoček zacvakne a je hotovo. Jediné, co by mohlo dle mého názoru někoho vyvézt z míry je to, jak tvrdá klíčenka alespoň zprvu je, což je ale vzhledem k výrobnímu materiálu asi vcelku jasné. Klíčenka od EPICA mi ale přijde i o něco tvrdší než ta od Applu, což může být pro někoho překvapením. Je tedy dobré počítat s tím, že minimálně prvních pár dní, než se klíčenka trochu “zahřeje” a zformuje ohýbáním, může být v kapse trochu cítit, protože se jí zkrátka nedokáže “na první dobrou” ideálně tvarově přizpůsobit. Ale nebojte, vše časem přijde.

Epico AirTag Silicone Case: Pro ekology i šetřílky jasná volba

Fotogalerie epico klicenky airtag 1 epico klicenky airtag 3 Vstoupit do galerie

Nejste-li z jakéhokoliv důvodu zastánci kožených výrobků, věřím, že vás zcela určitě zaujme typově stejná klíčenka vyrobená ze silikonu. Ta je dostupná buď kusově za 249 Kč nebo ve 4packu za výhodnější cenu 690 Kč. Poměrně zajímavé je pak to, že zde se EPICO už Applem inspirovat tak úplně nemohlo, jelikož ten vyrábí v silikonu jen AirTagová poutka na batohy a kufry, což je sice svým způsobem vcelku zvláštní, ale je to tak.

Silikonové klíčenky vyrábí EPICO celkem v pěti barevných variantách – konkrétně v tmavě modré, černé, bílé, růžové a červené, přičemž červená je k dispozici jen v rámci 4packu. Zatímco upevňovací kruh ke klíčům je u silikonového modelu stejný jako u koženého a tvarově se produkty taktéž prakticky neliší, v ničem dalším už se neshodují. Marně byste u nich tedy hledali jako vnější obšití nití. tak i cvoček pro rozepnutí klíčenky a vytvoření otvoru pro vsunutí AirTagu. Ptáte-li se na to, jak do ní tedy lokalizátor napasovat, odpověď je jednoduchá. Díky měkkému poddajnému tělu není úplně problém klíčenku jednoduše přes hrany AirTagu přetáhnout a tím jej tak dostat do jejího “nitra”. Nemusíte se však v žádném případě bát toho, že by se jednalo o fórové řešení. Jakmile je totiž do klíčenky AirTag takto vměstnán, dostat jej z ní je poměrně obtížné a nepovedlo se mi to ani při sebevětším třesu a škubání.

Fotogalerie epico klicenky airtag 6 epico klicenky airtag 7 epico klicenky airtag 8 epico klicenky airtag 11 +5 Fotek epico klicenky airtag 9 epico klicenky airtag 10 epico klicenky airtag 12 epico klicenky airtag 13 Vstoupit do galerie

Poddajnost silikonové klíčenky oceníte zcela určitě i ve chvíli, kdy jí dáte spolu s klíči do kapsy. Silikon se jí totiž dokáže skvěle přizpůsobit, díky čemuž jí v ní prakticky neucítíte – respektive jí v ní ucítíte o poznání méně než ze začátku koženou verzi. Nepleťte si však v žádném případě poddajnost s nízkou odolností. Silikon, ze kterého je klíčenka vyrobena, se totiž jeví opravdu houževnatě a přestože byste jej samozřejmě byli schopní zlikvidovat snáz než kůži, při běžném používání se například přetržení obávat zcela určitě nemusíte. Pro účely recenze jsem to samozřejmě zkoušel a v žádné z běžných situací typu zaháknutí se za kliku a tak podobně se mi nepodařilo silikonové očko držící kovový kroužek přetrhnout či alespoň nějak poškodit. Pokud se na něm tedy nebudete věšet na skále, upřímně si nemyslím, že jej máte šanci nějak poškodit. Kdyby se vám to pak přeci jen povedlo, 249 Kč za nový kousek asi až tak bolet nebude.

A jak je na tom klíčenka se špiněním po pár dnech provozu? To samozřejmě dost záleží na barvě daného modelu. Na bílou nějaké ty šmouhy samozřejmě člověk nachytá, naopak červená, modrá a černá vypadá po pár dnech v kapse a brašně jako nová. Co se týče růžové, tu jsem v ruce neměl, ale vzhledem k odstínu si myslím, že na tom bude s chytáním nečistot podobně jako bílá. To je však holt úděl světlých barev a výrobce za to lynčovat nelze.

Fotogalerie epico klicenky airtag 16 epico klicenky airtag 17 epico klicenky airtag 15 epico klicenky airtag 14 Vstoupit do galerie

Resumé

Abych byl upřímný, ceny příslušenství pro AirTagy z dílny Applu nedávaly a vlastně ani pořád nedávají smysl ani mě jakožto velkému milovníkovi této značky. O to větší radost mám z klíčenek od EPICA, které mi po několikadenním testování přijdou jednoduše skvělé a to jak z hlediska designu a celkové funkčnosti, tak především ceny. Své AirTagy tedy budu nosit do budoucna zřejmě už jen v nich, protože mi dávají popravdě daleko větší smysl z hlediska poměru cena-výkon než příslušenství od Applu. Výrobci tedy patří velký palec nahoru a vám doporučení na koupi – tohle se totiž opravdu povedlo.



