Jak bude vypadat nový iPad mini? Nad jeho budoucností opět visí otazníky

Těšíte se na novou generaci iPadu mini s bezrámečkovým designem? Pak možná raději ještě chvíli brzděte. Jeho příchod ve verzi, o které se v posledních dnech hovoří, se totiž začíná zajímavě zamotávat. Ještě nedávno sice jeho bezrámečkový design potvrzovaly prakticky všechny důvěryhodné zdroje, před pár hodinami však hodil do těchto tvrzení vidle extrémně přesný japonský Apple portál MacOtakara, dle kterého k redesignu nedojde.

Fotogalerie iPad mini 6 koncept-14 iPad mini 6 koncept-13 iPad mini 6 koncept-12 iPad mini 6 koncept-11 +15 Fotek iPad mini 6 koncept-10 iPad mini 6 koncept-9 iPad mini 6 koncept-8 iPad mini 6 koncept-7 iPad mini 6 koncept-6 iPad mini 6 koncept-5 iPad mini 6 koncept-4 iPad mini 6 koncept-3 iPad mini 6 koncept-1 iPad mini 6 koncept-2 iPad mini 64 iPad mini 63 iPad mini 62 iPad mini 61 Vstoupit do galerie

Ačkoliv je MacOtakara de facto jediným portálem, který příchod iPadu mini s novým designem zpochybňuje, v minulosti si na své konto připsal tolik přesných předpovědí, že jeho nynější slova rozhodně nelze brát na lehkou váhu – tím spíš, když se údajně opírají o tvrzení zdroje, který se v minulosti japonskému magazínu taktéž velmi osvědčil. Ten tvrdí konkrétně to, že jak iPad mini, tak nová generace základní verze nepřinese žádné designové změny a vše se tak odehraje jen uvnitř. Co se pak týče iPadu Air, pátá generace se dočká duálního fotoaparátu a svými fotoschopnostmi se tak přiblíží iPadům z řady Pro. Dorazit by na něj rovněž měl vylepšený audio systém využívající čtyři reproduktory či podpora 5G sítí. Touch ID a širší rámečky u ní však zůstanou zachovalé.

Zatímco o iPadu mini a základním modelu žádné detaily ohledně termínu představení Mac Otakara nezveřejnil, iPad Air 5 dle jeho slov dorazí “až” příští rok, což není vzhledem k tomu, že 4. generace se světu ukázala teprve loni na podzim nic překvapivého. Nezbývá tedy než doufat, že mini a základní model dorazí už letos a hlavně že naplní očekávání ve formě výrazně vyššího výkonu a hlavně nového designu v případě prvního modelu. Cokoliv jiného by totiž bylo zklamáním.