Podle čeho se Apple rozhoduje, co si bude vyrábět sám a co kupovat od dodavatelů

Přemýšleli jste někdy nad tím, podle čeho se Apple rozhoduje, jaké komponenty pro své produkty si bude sám vyvíjet a vyrábět a jaké bude kupovat již hotové od dodavatelů? Poku ano, následující řádky vás jistě potěší. Při včerejším hovoru s investory po oznámení finančních výsledků za uplynulé čtvrtletí totiž tento rébus poodkryl sám šéf Applu Tim Cook, kterého se na problematiku komponentů právě investoři zeptali. Jak to tedy je?

Klíč, podle kterého se Apple při rozhodování, co si vyrobí sám a co koupí, řídí, je ve své podstatě extrémně jednoduchý. Cook se totiž nechal slyšet, že se Apple řídí jednoduše podle toho, co dokáže dle svých možností vyvinout a následně nechat vyrobit v dostatečné kvalitě a co nikoliv. Součástky, které dokáže vyvíjet a vyrábět lépe než konkurence (respektive je o tom alespoň přesvědčený na základě interního vývoje), zpravidla pro své produkty skutečně vyrábí. Skvělým příkladem jsou čipy Apple Silicon, které jsou dle Cooka výrazně lepší než řešení konkurence. Naopak komponenty, které je Apple schopen vyvinout a vyrobit maximálně na úrovni již existující konkurence pro něj nemají smysl a raději je koupí již hotové, čímž dokáže ušetřit nemalé peníze. Ve výsledku se tedy nedá tak úplně říci, že snaha vyrábět si vlastní komponenty nevychází ze snahy osamostatnit se od dodavatelů, ale spíš ze snahy posunout hardwarově své produkty na další úroveň. Samostatnost je pak už jen třešničkou na dortu, která potěší.