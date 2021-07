Apple vydal 3. veřejné bety iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, tvOS 15 a macOS Monterey

Přestože je dnes pátek, Apple nelení a střílí jednu veřejnou betu za druhou. Před pár desítkami minut jsme se totiž dočkali konkrétně 2. veřejných bet operačních systémů iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15, macOS Monterey a watchOS 8. Jste-li tedy zapojeni do veřejného beta testování, neváhejte a pusťte se do stahování.

Obecně se dá říci, že toho druhé veřejné bety až tolik na Apple zařízení nepřinesou. Apple toho totiž tentokrát naložil opravdu spoustu do prvních bet a ty následné budou už spíše „dolaďovací“ jak z hlediska oprav chyb, tak z hlediska přidávání menších novinek. Co se pak týče stability bet, jednat by se mělo o tytéž softwary jako jsou 3. vývojářské bety stejných systémů (respektive to tak každoročně bývá). A jelikož jsou 3. vývojářské bety bezproblémové, instalace veřejných bet se není třeba obávat.