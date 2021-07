Známe velikost displeje nové generace iPadu mini

Není žádným tajemstvím, že bychom se měli již letos na podzim dočkat odhalení nové generace iPadů mini. Tento plán Applu totiž potvrzují prakticky všichni důvěryhodné leakeři, kteří kromě toho o novince poodhalují spousty zajímavých detailů v čele s designem či portem. Dnes v noci pak přední displejová expert a analytik Ross Young prozradil i to, jakou bude mít novinka úhlopříčku.

Zatímco nynější iPady mini nabízí 7,9” displeje, nová generace tohoto tabletu úhlopříčkově povyroste na 8,3” a to přitom bez rozměrové změny. 0,4” totiž dokáže Apple “vytěžit” změnou designu, kdy odstraní horní a spodní bradu tabletu s Touch ID a překlopí jej celý do designu bezrámečkových modelů Pro a Air. Díky tomu tak bude působit novinka nejen moderněji, ale taktéž se jí na přední straně uvolní spousta místa, které bude využito právě pro roztažení displeje.

Ačkoliv jsme žádné další detaily ohledně technických specifikací dnes v noci již neslyšeli, z předešlých týdnů víme, že se máme namísto Lightningu těšit na USB-C, Touch ID bude přesunuto na boční stranu do Power Buttonu a srdcem tabletu se stane buď čipset Apple A14, nebo A15. Jednat by se tedy mělo o extrémně zajímavý tablet, který si najde mezi jablíčkáři zcela určitě obrovské množství příznivců. Nezbývá tak nic už nic jiného než doufat v to, že jej Apple nezabije vysokou cenovkou.