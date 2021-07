Větší iMacy s čipy Apple Silicon letos nedorazí

Zaujaly vás nedávno představené iMacy M1, ale jsou pro vás malé? Pak pro vás máme špatnou zprávu. Větší redesignované iMacy, které byly mnohými jablíčkáři očekávány do konce letoška, totiž dorazí podle velmi dobře informovaného leakera Dylandkt až příští rok.

Apple měl mít zprvu skutečně v plánu odhalit nové iMacy letos. Podle zdrojů Dylanadkt však nakonec své rozhodnutí přehodnotil kvůli tomu, že se jednoduše obává toho, že by se o iMacích kvůli “konkurenci” ve formě nových iPhonů, iPadů mini či Apple Watch nemluvilo tak, jak by mělo. Přeci jen, jednat se má o prvotřídní stroje, kterými by rád Apple zvýšil podíl na trhu s počítači, čehož nesáhne jinak než tak, že se mu je podaří co nejlépe zpromovat.

Kromě termínu představení visí u nových iMaců otazníky i nad jejich technickými specifikacemi a vlastně i designem. Ten by totiž nemusel být podle některých zdrojů stejný jako v případě 24” iMaců, ale mohl by vycházet mnohem víc z Pro Display XDR. Jednat by se tedy mělo o počítač bez spodní brady a s ještě užšími rámečky kolem displeje. Pravdou je nicméně i to, že se podobný design očekával i u menších iMaců, takže je ve výsledku velkou neznámou, jak vše nakonec dopadne.