iPhony 14 Pro se dočkají titanového rámečku

Ocelovým rámečkům u iPhonů zvoní zřejmě umíráček. Tvrdí to alespoň zdroje analytiků z JP Morgan Chase, dle kterých má Apple v plánu je už v příštím roce u řady 14 Pro nahradit novým, o poznání zajímavějším materiálem – konkrétně titanem.

V posledních letech využil titan například pro tělo Apple Watch Series 5, které následně prodával coby luxusní edici za cenu o poznání vyšší než jakou nastavil u klasických ocelových verzí. Za tu však uživatelé dostali velmi odolný materiál, která byl zároveň lehký a designově skutečně líbivý, díky čemuž se ostatně tato modelová řada těšila velké oblibě. Nejednoho jablíčkáře proto poměrně dost překvapilo, že se Apple nerozhodl pro jeho použití u Series 6. Zda se jej dočkáme u Series 7 je sice v tuto chvíli otázkou, u Series 8 by však dával vzhledem k tomu, že by měl být použit právě i u iPhonů 14 Pro smysl.

Co se týče “levné” řady iPhonů 14, ta by měla kvůli snaze Applu minimalizovat náklady na výrobu a tedy i zachovat cenu na co nejnižší úrovni i nadále disponovat “jen” hliníkovým rámečkem jako je tomu i nyní. Nutno nicméně říci, že na škodu to rozhodně není, jelikož se tento materiál pro tyto účely osvědčil již na mnoha modelech a tudíž jej není třeba měnit. Ale kdo ví, třeba se Apple v budoucnu rozhodne i pro jeho změnu.