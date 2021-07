Face ID na Macy dorazí za pár let, postupem času zcela nahradí Touch ID

Baví-li vás technologie Face ID, máme pro vás dobrou zprávu. Podle informací velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu s ní má totiž Apple v plánu do budoucna velké věci. Řeč je konkrétně o jejím velkém rozšíření na všechny jeho produkty nyní osazené Touch ID, které bude právě skenem obličeje nahrazeno. A když říkáme všechny, myslíme tím skutečně všechny.

V souvislosti s Face ID se dlouhodobě hovoří i o jeho nasazení do počítačů Mac, což by měl ostatně Apple již nějakou dobu alespoň podle indícií v betách jeho systémů testovat. Gurman ve své nové zprávě potvrdil, že práce na implementaci Face ID na Macy je v plném proudu a že bychom se měli prvních Maců s touto technologií dočkat v horizontu několika let. Pokud jste tedy doufali, že se tak stane třeba již příští rok, bohužel si budete muset počkat. Pozitivní je ale určitě to, že se s Face ID počítá třeba i u MacBooků Air, u kterých nahradí Touch ID, stejně jako třeba u iPhonů SE či základních iPadů. Applu se totiž má podařit postupem času výrobní cena Face ID ještě více snížit, čímž mu otevře dveře i na levnější produkty.

Velmi zajímavé je pak to, že Face ID měl chtít Apple podle Gurmana nasadit už do nynějších redesignovaných iMaců M1. Své plány však nakonec zrušil s tím, že tuto vychytávku ponechá raději až na další větší redesign svých počítačů plánovaný právě v horizontu několika let. S ohledem na prvotní plány se dá tedy usuzovat, že s počítačovou modifikací Face ID je již zřejmě dost daleko, ne-li prakticky u konce. Snad se mu tedy s jejím nasazení nebude chtít otálet příliš dlouho.