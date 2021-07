Alza představila spoustu novinek z řady AlzaPower, některé z nich spadly rovnou do slev

Komerční sdělení: Máte rádi kvalitní elektroniku za super ceny? Pak vám určitě neunikly produkty AlzaPower z dílny tuzemské Alzy. Právě ty lze totiž jakožto velmi kvalitní kousky za super cenu charakterizovat od jejich příchodu na trh. A jelikož jsou mezi uživateli velmi oblíbené, Alza neustále přichází s novými a novými modely, přičemž některé jsou skutečně extrémně zajímavé.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Pryč jsou časy, kdy byla řada AlzaPower ztělesněním kabelů a tak podobně. V současnosti totiž naleznete pod tímto brandem třeba i magnetickou USB-C nabíječku pro Apple Watch prodávanou výrazně levněji než kolik si účtuje za podobné řešení Apple. Kromě toho jsou k dispozici třeba i pouzdra pro AirPods nebo kryty a ochranná skla pro smartphony, díky čemuž tak můžete dopřát své elektronice s trochou nadsázky řádný “AlzaPowerácký” servis. Milovníky hudby zase potěší nabídka nových sluchátek či reproduktorů, přičemž mezi ty nejzajímavější modely patří bezesporu Sling S2 a Mauler M2.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

A co je ještě lepší než nové produkty? Zřejmě to, že Alza neustále spouští na produkty AlzaPower nové a nové slevy, díky čemuž jsou čas od času dostupnější než kdykoliv předtím. Slevy navíc padají i na čerstvě představené novinky, díky čemuž si je může dopřát hned po startu jejich prodejů takřka každý. Máte-li tedy na novou elektroniku zálusk, určitě na současnou nabídku AlzaPower mrkněte. Stojí totiž rozhodně za to.

Produkty AlzaPower za super ceny seženete zde