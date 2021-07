Recenze brýlí Barner chroma dalston: dejte modrému světlu sbohem

Když jsem poprvé slyšel o fenoménu modrého světla, měl jsem pocit, že je to další moderní věc, proti které je prostě potřeba bojovat bez ohledu na to, jak vážným problémem ve skutečnosti je. Když pak došly na trh první řešení, jak se modrého světla zbavit, přišlo mi to podobné jako éra Aloe Vera drinku, kokosové vody nebo Acaí. Vše tu s námi vydrželo pár let a pak po tom neštěkl ani pes. V momentě, kdy svůj blokátor modrého světla přidal do svých produktů i samotný Apple v podobě Night Shiftu, jsem však začal tento problém brát přece jen o něco vážněji. Když jsem tak měl možnost vyzkoušet brýle Barner určené právě k blokování modrého světla, využil jsem ji a rád bych se s vámi podělil o to, co jsem zjistil během několika týdnů jejích používání.

Design a kvalita

Kdo mě zná, ví, že nenosím zrovna nejlevnější brýle na světě, ale naopak si celkem potrpím na kvalitní produkty a značky. I přes to, že nosím sluneční brýle, které hodně přesahují hranici deset tisíc korun, tak musím zcela upřímně říct, že Barner svým zpracováním a kvalitou příliš nezaostává.

Samozřejmě se bavíme o plastové konstrukci, která je pogumovaná a má kovové panty, které slouží ke skládání nožiček.I přesto je však zpracování brýlí na skutečně vysoké úrovni a kdybyste je viděli v optice jako klasické brýle ať už dioptrické nebo sluneční, pak by vás neodradila ani dvoj, až trojnásobná cena a rozhodně byste je vyzkoušeli. Když pak přihlédneme k tomu, že cena je necelých patnáct stovek, není zpracování skutečně co vytknout. Vše je detailní, na první i druhý pohled kvalitní a nožičky, které mají šroubek je možné dotáhnout tak, jak vám to vyhovuje. Skla jsou zapuštěna do rámu a nehrozí, že by vám vypadla nebo nedej bože někde něco vrzalo a tak podobně.

Minimalistický design, který na sobě neukazuje nic jiného než miniaturní logo výrobce na nožičkách, nabízí možnost nosit brýle v podstatě ke každému oblečení, které vás napadne. Samozřejmě budou brýle nejvíc cool vypadat na takovém tom prototypu člověka z reklam na Evropskou unii, ovšem ať už jste žena nebo muž, skejťák nebo kravaťák, pokud je budete nosit v kanceláři a někdo k vám nečekaně přijde, rozhodně neudělají brýle na očích ostudu, spíš naopak.

Co se mi líbí je balení, ve kterém kromě samotných brýlí a nezbytné literatury najdete také ubrousek na čištění skel a pro skutečné alternativce poutko, díky kterému budou brýle držet kolem krku a vy si tak můžete připadat jako profesor fyziky z konce devadesátek.

Co způsobuje modré světlo

S informacemi o takzvaném modrém světle se doslova roztrhl pytel zhruba ve stejné době, kdy do svých produktů přidal Apple funkci Night Shift. Velmi jednoduše řečeno se jedná o vysokoenergetické světlo ve fialovém/modrém pásmu od 400 do 450 nm ve viditelném spektru. Modré světlo samo o sobě není problém a běžně se s ním setkáváme i mimo obrazovky našich telefonů a počítačů. Problém je však v tom, že podle posledních studií trávíme před obrazovkami průměrně 8 hodin a 41 minut denně. Jedná se navíc o průměrnou dobu. Pokud tedy ráno vstanete, jdete do práce, kde sedíte 8 hodin před obrazovkou, po cestě domů se párkrát podíváte na mobil a pak sednete na dvě hodiny k televizi, připočítejte si pár hodin navíc.

Modré světlo jednak unavuje naše oči, ale co je zcela zásadní je fakt, že ovlivňuje produkci melatoninu, což je hormon, který řídí vnitřní rytmus každého z nás. Melatonin v podstatě informuje naše tělo o vnímání času. Díky němu víme, kdy se blíží noc a kdy naopak den. Tvorba melatoninu probíhá především v noci a informuje naše tělo o tom, že je čas odpočinku a regenerace. Problém je v tom, že tvorbu melatoninu ovlivňuje právě modré spektrum světla a melatonin se tak tvoří v nesprávnou dobu, a navíc v jiné míře než je zdrávo. Tělo se kvůli tomu nenastaví na noční cyklus a nedokáže se plně regenerovat. V důsledku toho nemůžeme usnout, vstáváme unavení a zkrátka máme pocit, jako bychom vůbec nešli spát.

Aby tento scénář nenastal a naše tělo se dokázalo během noci mnohem lépe regenerovat, je dobré odbourat přebytečné množství modrého světla, a právě k tomu nám pomohou například speciální brýle, které testujeme. Čočky v brýlích Barner využívají dvě technologie. První dokáže modré světlo pohlcovat a druhé jej odráží. Použité čočky s označením R39 blokují 100 % modrého světla pod 410nm a 45 % modrého světla na spektru 410nm – 450nm. O tom, že tomu tak skutečně je a nejedná se jen o nějaké marketingové řeči výrobce pak svědčí test z Masarykovy univerzity, jehož výsledky měření naleznete přímo zde.

Jak fungují brýle Barner v praxi

Jsem asi nejextrémnější uživatel displejů, jakého si umíte představit. Všechny své displeje mám nastaveny na 100% jas a hledím do nich dlouhé hodiny den co den. Jakmile jsem vyzkoušel brýle, po prvních minutách jsem si řekl, že je snad ani nemohu recenzovat, protože jsem cítil, že vnímám displej jinak, pro mě osobně méně přirozeně. Po pár hodinách jsem však přišel na to, že mě oči tak netahají za daty na displeji, a i když se to těžko popisuje, pokusím se o to. Je však důležité říct, že to, co popisuji, je velmi subjektivní vnímání, a proto doporučuji každému, aby si brýle vyzkoušel na pár hodin a sami uvidíte, zda si na ně zvyknete nebo ne.

Já začal po pár hodinách vnímat fakt, že jsou například písmena, se kterými pracuji 99 % času před monitorem oproti podkladu jakoby zvýrazněna a nesplývají tolik s tím, co je pod nimi. Díky tomu se nemusím na čtení tolik soustředit, co se ostření týká a oči nejsou tak unavené jako bez brýlí. Na druhou stranu musím říct, že žluté zabarvení, které brýle způsobují, vnímám stále a i když je zcela minimální například oproti zapnutému Night Shiftu na Apple zařízeních, zkrátka zde je a když chci například prohlížet fotografie nebo je editovat, tak si brýle alespoň na pár minut sundám, abych vnímal barvy 100% tak, jak mi je podává můj XDR display.

Občas se mi stávalo, že večer už mě oči bolí, a i když tělo ještě není unavené, tak mi mozek a nedovolí být ještě vzhůru, nedej bože se dál dívat do displeje. Když mám brýle celý den, tak večer tento stav nenastává a mohu se dál mnohem lépe soustředit na obraz. Sám nemám žádný problém se spánkem, co se nějakého nočního buzení týká nebo snad s tím, že bych nedokázal usnout. V tomto případě tedy objektivně říkám, že nedokážu pozorovat rozdíl, protože spím pořád stejně a musím zaklepat, že zřejmě pořád stejně kvalitně, protože se ráno cítím skutečně odpočatý. Na druhou stranu to může být tím, že mi je lehce přes třicet. Největší rozdíl tak vnímám na sobě především v tom, že mě večer ani během dne nebolí oči, netahají mě a sledování displeje mě neunavuje.

Brýle pro blokování modrého světla závěrem

Pokud děláte celý den někde v lese a na displej se podíváte na třicet minut denně, pak asi řešit zrak v souvislosti s modrým světlem příliš nemusíte. Pokud však používáte svůj iPhone, Mac nebo cokoli dalšího, co vám svítí do očí dnes a denně několik hodin v kuse, pak je asi nejvyšší čas začít se starat o to, zda vám to neubližuje a pokud ano, jak se tomu vyvarovat. Vyzkoušet brýle Barner je díky líbivému designu a velmi zajímavé ceně zřejmě tím nejjednodušším řešením, jak začít blokovat modré světlo a vyzkoušet, jaké to na vás bude mít účinky.

