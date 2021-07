5 filmových novinek na HBO GO, které vám zpříjemní víkend (23. 7. 2021 – 25. 7. 2021)

Spolu s koncem dalšího týdne vám na stránkách LsA opět přinášíme tipy na novinky z programové nabídky streamovací služby HBO GO. Tentokrát se můžete těšit na hororovou Zemi mrtvých, romantické Vzpomínky na Itálii nebo na drama Minjan.

Minjan je něžný portrét sebepoznání, který se odehrává v rychle se měnícím New Yorku 80. let minulého století. David je sedmnáctiletý student ješivy, který žije v Brooklynu se svou rodinou ruských židovských přistěhovalců – panovačnou matkou a násilnickým otcem. Ačkoli si David udržuje láskyplné vztahy se staršími lidmi ve svém okolí – se starostlivým dědečkem a dvojicí starších uzavřených židovských mužů, dusí ho sešněrovaný svět tradic jeho konzervativní náboženské komunity. Útěchu hledá v knihách Jamese Baldwina, v doušcích vodky a nakonec také v gay baru v East Village a u temperamentního barmana, který tam pracuje. Jak David prožívá sexuální a duchovní probuzení, začíná se konfrontovat se svou prolínající se identitou přistěhovalce, Žida a homosexuála.

Čtyři povídky se odehrávají na cestách Donbasu během války. Neexistují žádná bezpečná místa a nikdo nedokáže pochopit, co se děje. I když se někteří zmítají v chaosu, daří se jim mít nad ostatními moc. Ale v tomto světě, kde zítřek možná nikdy nepřijde, nejsou všichni bezbranní a nešťastní. I ty nejnevinnější oběti se mohou přihlásit o slovo a převzít vládu.

Ben Stiller je režisérem a protagonistou klasického příběhu inspirovaného povídkou z pera humoristy Jamese Thurbera, která pojednává o věčném snílkovi prchajícím ze svého jednotvárného života do vysněného světa prošpikovaného dobrodružstvím, láskou a akcí. Když začne Walterovi a jeho kolegyni (Kristen Wiigová) hrozit vyhazov, musí se i ve svém reálném životě rozhodnout k zásadnímu kroku do neznáma a vydat se na dobrodružnou cestu kolem světa, která nakonec předčí i jeho nejdivočejší představy.

Londýnský umělec Robert se vrací se svým odcizeným synem do Itálie, aby narychlo prodal dům, který zdědil po své zesnulé ženě. K velkému překvapení zde místo idylické venkovské vily ze svých vzpomínek najdou téměř ruinu. Nezbývá jim, než se tu neplánovaně zabydlet a pustit se do oprav. Přirozená nešikovnost je přinutí hledat pomoc u místních rázovitých zedníků a Jack v místním městečku narazí do Natalie, krásné majitelky malé restaurace. Jak opravy domu pokračují, otec a syn také krok za krokem opravují svůj vzájemný vztah. Půvabné Toskánsko s úzkými silničkami mezi zelenými pahorky a vinicemi, místní lidé, slunce a nesmělý počátek romantického vztahu Jacka a Natalie fungují jako nejlepší rodinná terapie. Nakonec vše vypadá, že Vzpomínky na Itálii budou tentokrát pouze krásné.

Skvělý George A. Romero nabízí trýznivý pohled do světa, ve kterém se rozsáhlou neobydlenou pustinou procházejí oživlé mrtvoly, zatímco se lidé snaží žit normální životy ve vysokými zdmi opevněném městě. Hrstka nemilosrdných oportunistů žije v luxusu ve věžích mrakodrapů vysoko nad obyčejnými lidmi, kteří se těžce vyrovnávají s krutým životem v ulicích. Venku za hradbami města roste armáda mrtvých. Uvnitř sílí mezi lidmi anarchie. Aby zachránili město, jsou do akce povoláni žoldáci, kteří se pokusí zastavit řádění mrtvých.