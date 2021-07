Poslal dopis s AirTagem do Apple Parku, vrátila se mu tato odpověď

Že lze pro AirTagy vymyslet skutečně spousty využití a to i těch zábavných není prakticky od jejich představení žádným tajemstvím. Ostatně, internetem od té doby proletělo již mnoho příběhů například o zaslání AirTagu poštou do jiné země a jeho následném sledování přes Najít. K něčemu podobnému se nyní odhodlal i německý youtuber z kanálu MegaLag, který však netroškařil a místo svým přátelům poslal AirTag rovnou šéfovi Applu Timu Cookovi do Apple Parku. A aby toho nebylo málo, další poslal Elonu Muskovi a někomu do Severní Koree.

Fotogalerie Recenze Apple AirTag AirTag LsA 6 AirTag LsA 5 AirTag LsA 4 +3 Fotek AirTag LsA 3 AirTag LsA 2 Vstoupit do galerie

Zatímco AirTagy pro Muska a Severní Koreu příliš zajímavý osud neměly, jelikož první do sídla Tesly dorazil a následně byl dle všeho zlikvidován a druhý místo do Severní Koree dorazil do Jižní, AirTag pro šéfa Applu měl putování více než zajímavé. Do Apple Parku totiž skutečně dorazil, pobyl si v něm dlouhých šest týdnů a poté byl Applem odeslán na zpáteční adresu do Německa, což už je samo o sobě poměrně překvapivé. To ale není vše. Když totiž youtuber balíček s AirTagem z Apple Parku rozbalil, nalezl v něm kromě jeho lokalizátoru i dopis přímo od Applu. Ten z pera Tima Cooka sice nebyl, přesto však zcela určitě potěšil. Stálo v něm konkrétně toto:

“Vážený Jonathane,

děkujeme za zapojení do vašeho projektu s Apple AirTags. Jsme moc rádi, když slýcháme o kreativním využívání AirTagů a o tom, jak zvládají zlepšovat životy našich zákazníků. Jak si asi dokážete představit, pan Cook dostává každý měsíc stovky dopisů od zákazníků jako jste vy. Bohužel proto není schopen odpovědět na každou žádost. Doufáme však, že i přesto si budete AirTagy nadále užívat – tím spíš, když se nyní vrací ze své jedinečné cesty po celém světě!”

Na videa, ve kterých youtuber své pokusy popisuje se můžete podívat níže. Určitě stojí za to, byť nejsou samozřejmě v českém jazyce.