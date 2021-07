Nový MacBook Air dorazí příští rok, nabídne mini LED displej i nový design

Zatímco ještě před pár roky to s MacBooky Air vypadalo takřka tak, že zmizí z nabídky Applu, jelikož nedostávaly žádné velké hardwarové aktualizace, nyní jsou opět její nedílnou součástí. A podle nových informací velmi přesného analytika Ming-Chi Kua tomu tak bude zcela určitě i nadále. Novou verzi ikonických Airů totiž dle něj chystá Apple už na příští rok a to s velkým vylepšením displeje.

Zdroje Kua tvrdí, že spekulace o blížícím se nasazení mini LED displeje na MacBooky Air jsou pravdivé a tato modelová řada se této novinky skutečně v brzké době dočká. A když říkáme v brzké době, myslíme tím skutečně brzkou dobu – konkrétně příští rok, zhruba pak jeho polovinu. Díky novému typu displeje, který v Airu nahradí nynější klasickou Retinu, tak tyto laptopy nabídnou lepší zobrazovací schopnosti v čele s vynikající černou v kombinaci s nižší energetickou náročností. Díky to se tak stanou lákavější pro širší spektrum uživatelů, což zcela určitě nakopne jejich prodeje. Tomu by pak mohl Apple dopomoci i jejich redesignem a nasazením nových barevných variant vycházejících z nedávno představených iMaců M1. Zde však výraznější změny končí. Například taková portová výbava má být pořád stejná.

Vcelku jasno již je i nad procesorem, který se v nové generaci MacBooku Air objeví. Jednat by se mělo konkrétně o čip M2, který bude vylepšenou verzí M1 se stejným počtem výpočetních jader, ale vyšším počtem grafických jader. Těch by měl dostat do vínku konkrétně devět nebo deset. Jelikož je však čip zatím stále ve vývoji, jeho specifikace se mohou samozřejmě ještě změnit.