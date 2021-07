Zářijové představení iPhonů 13 je prakticky jisté, nad 1TB úložištěm však stále visí otazníky

Žádný říjen, jako tomu bylo loni. Představení letošních iPhonů proběhne stejně jako v předešlých letech alespoň podle zdrojů předních analytických firem sledujících kroky Applu v září. Zde však bohužel shody analytických společností končí.

Ještě relativně nedávno to vypadalo, že se letošní iPhony 13 Pro dočkají konečně navýšení maximálního úložiště z 512GB na 1TB. O obřím úložišti se totiž mluvilo takřka na všech frontách, které se v minulosti ukázaly jako velmi důvěryhodné. Některé z nich v čele s TrendForce však začaly nyní řadit zpátečku a tvrdit, že z 1TB úložiště nic nebude, jelikož má Apple v plánu opět maximálně 512GB iPhony. To analytici z Wedbush si však i nadále stojí za svým a tvrdí, že 1TB úložiště dorazí a není třeba se obávat, že by tomu tak nebylo. Jablíčkáři totiž podobné vylepšení přímo vyžadují a Apple navíc musí v tomto směru držet krok s konkurencí.

Ačkoliv v tuto chvíli samozřejmě nelze říci, jací analytici mají u 1TB úložiště pravdu, s ohledem na to, že se u iPhonů 13 počítá mimo jiné i s výrazným vylepšením jejich natáčecích schopností, což s sebou velmi pravděpodobně přinese vyšší nároky na úložiště, minimálně nám v redakci se zdá nasazení 1 TB úložiště alespoň u řady Pro poměrně pravděpodobné. Co se pak týče řady 13, u té bude záležet na tom, kolik vylepšení fotoaparátu, jejichž výstup bude náročný na úložiště, na něj dorazí.