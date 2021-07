Základní technické specifikace iPhonu SE 3 jsou prakticky potvrzeny

Přestože je prakticky podle všech známých leakerů příchod iPhonu SE 3 nebo chcete-li 3. generace plánován až na příští rok, jeho základní technické specifikace známe již dnes. Po řadě úniků v čele se včerejším, o který se postaraly zdroje portálu DigiTimes, totiž přispěchal s potvrzením prakticky všech z nich snad poslední věrohodný zdroj – konkrétně asijský portál Nikkei. Díky tomu se tak dá de facto říci, že telefon známe jako své boty s dobrým devítiměsíčním předstihem.

iPhone SE 3 má vypadat jako iPhone SE 2 iPhone SE 2. generace 35 iPhone SE 2. generace 15 iPhone SE 2. generace 14 iPhone SE 2. generace 12 +7 Fotek iPhone SE 2. generace 16 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iphone se 2 unboxing lsa 13 iphone se 2 unboxing lsa 12 iphone se 2 unboxing lsa 11 iphone se 2 unboxing lsa 7 iphone se 2 unboxing lsa 8 Vstoupit do galerie

Zdroje Nikkei potvrdily prakticky vše, co jsme zaslechli v předešlých dnech, týdnech a měsících. iPhone SE 3 tedy bude designově stejný jako iPhone SE 2 s tím, že u něj Apple maximálně zamíchá s barvami. Jeho srdcem bude čipset A15 Bionic, který doplní velmi pravděpodobně 4 GB RAM paměti. Na telefonu zůstane klasický Home Button s Touch ID, stejně jako LCD displej s úhlopříčkou 4,7” a všemi vlastnostmi známými z nynější verze. Samozřejmostí pak u něj bude podpora 5G, kterou mu má zajistit modem X60 z dílny Qualcommu. Ten si svou premiéru odbude přitom teprve letos u iPhonů 13 s tím, že by měl být energeticky úspornější a rychlejší. iPhone SE 3 tedy bude díky tomu na 5G de facto lepší než loňské iPhony 12 a to i přesto, že se u něj opět očekává cenovka pohybující se kolem 13 tisíc korun. Pokud by vás pak zajímaly úložné varianty a další podobné záležitosti, ty se budou shodovat s 2. generací. Telefon bude totiž i nadále cílit na méně náročné uživatele, kvůli čemuž jej nemá smysl osazovat ničím větším.

Nikkei rovněž potvrdil, že se s příchodem iPhonu SE 2. generace počítá na začátku příštího roku, což jinými slovy znamená, že Apple opět dodrží svůj představovací harmonogram pro tuto řadu. Pokud bychom pak měli říci přesný měsíc, kdy se tak stane, byl by to březen či duben. Tak co, přesvědčí vás podobný model ke koupi?