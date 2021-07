Na iPhony míří mobilní port rogue-liku Wizard of Legend

Na iPhony a iPady brzy zamíří další hra známá z velkých platforem. Tentokrát vás tenhle skok asi tolik neudiví, například jako v případě věrného převedení střílečkového Warframe, protože tentokrát půjde o pixel artový rogue-like Wizard of Legend. Vývojáři tak nebudou muset řešit, jak do mobilních zařízení vměstnat software, který naplno využívá sílu osobních počítačů a herních konzolí. Přestože však Wizard of Legend neohromí technickým zpracováním, dohání to samozřejmě v otázce hratelnosti. Ta se dá nejlépe definovat svou neustávající frenetičností. Ve hře obsažené úrovně totiž budete vybíjet díky rychlému přemýšlení a bleskovým reflexům. Klíčovou mechanikou je pak řetězení jednotlivých schopností a kouzel do nevídaných komb schopných zničit mnoho nepřátel najednou.

Nejtěžším oříškem k rozlousknutí je tak dle popisu hry přizpůsoben ovládání dotykovým displejům. Vývojáři přechodem na menší platformu ztrácejí jistotu v podobě herních ovladačů a klávesnic s myší. Vytvořit tak pro podobně uzpůsobený rogue-like ovládací schéma, jež dovolí přenést stejný pocit ze hraní i na iPhony, nebude určitě nic lehkého. Studio XD Inc. si je však zřejmě již teď jisté v kramflecích, neboť intuitivní ovládání řadí jako jedno z pozitiv mobilního portu. Kromě ovládání a přizpůsobení uživatelského rozhraní se však pro fanoušky titulu nic nemění. Vývojáři se nepodělili o přesné datum vydání, Wizard of Legend bychom se však na iOS měli dočkat už velmi brzy.