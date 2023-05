Každý čekal, že hráči vezmou The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom útokem. Ale 10 milionů prodaných kusů za pouhé tři dny čekal málokdo. Titul se stal nejrychleji prodávanou hrou Nintenda v Evropě a USA. Celkem se celé herní série, která má již přes 35 let, prodalo 140 milionů kopií. A číslo bude samozřejmě růst. Hrajete novou Zeldu?