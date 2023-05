Amazon chystá MMO ze světa Pána prstenů

Amazon Games dle vlastního prohlášení spolupracuje s Middle-earth Enterprises a Embracer Group na vytvoření nové MMO, která ale prozatím nemá název. Hra má být dostupná jak pro PC, tak pro konzole. Zároveň má vycházet z knižních podob Hobita a Pána prstenů. Těžko říct, kdy se hry dočkáme. Zároveň doufejme, že MMO z prostředí Pána prstenů nedopadne pod taktovkou Amazonu jako posledně. Společnost se již o podobnou hru pokoušela, nicméně kvůli smluvním potížím byla hra před dvěma lety poslána k ledu. Kdo má Pána prstenů rád, jistě by si neměl nechat ujít The Lord of The Rings: Gollum, akční adventuru, která vychází už 25. května.