MagSafe Battery Pack zvládne nabíjet i AirPods

Ačkoliv na oficiálním eshopu Applu naleznete v sekci Kompatibilita u MagSafe Battery Packu nebo chcete-li MagSafe baterie jen zmínky o iPhonech 12 mini, 12, 12 Pro a 12 Pro Max, první testy ukazují, že tomu tak úplně není. Pár šťastlivcům totiž dorazily tyto novinky s předstihem, díky čemuž si o nich můžeme udělat první solidní obrázek už nyní. Dozvídáme se díky tomu mimo jiné také to, že je lze využít pro nabíjení jakéhokoliv příslušenství s podporou Qi – tedy například AirPods.

Na nabíjení non-MagSafe produktů si posvítil na Twitteru Steven Russell, který měl taktéž to štěstí a MagSafe Battery Pack se mu dostal do rukou s předstihem. Ten tak mohl jednak potvrdit, že nabíjení AirPods s podporou Qi není přes novinku problém, ale také například to, že se u ní skutečně nedočkáte podpory jejího bezdrátového nabíjení, takže k dobití bude vždy potřeba Lightning kabel. Zda lze přes MagSafe Battery Pack nabíjet i klasické iPhony ale zatím zodpovězeno nebylo a nezbývá tedy než čekat na otestování. Čistě teoreticky by to být možné mělo, na druhou stranu však známe Apple a jeho softwarové zámky na podobné funkce. Navíc je jasné, že nabíjet starší iPhony pomocí tohoto řešení nelze v žádném případě označit za komfortní.